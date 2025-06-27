Контрабас как проклятие: смогут ли музыканты Петербурга беспрепятственно ездить в метро

В петербургском метро назревает музыкальный скандал.
Комитет по транспорту Петербурга рассматривает возможность разрешить провоз крупногабаритных музыкальных инструментов, о чем стало известно 78.ru.
Письмо из консерватории: Музыканты просят помощи
Музыканты из консерватории обратились в комитет по культуре с просьбой помочь решить проблему с провозом больших инструментов.
Действующие правила метрополитена запрещают провоз инструментов длиннее 150 см (таких как туба или контрабас), превращая каждую поездку для музыкантов в рискованную игру.
Билли Новик: «Я знаю контрабасистов в лицо!»
«Я думаю, что можно внести некие исключения для провоза классических музыкальных инструментов: контрабасы, виолончели в первую очередь», — говорит Билли Новик, один из основателей группы Billy’s Band.
По его словам, музыканты провозят виолончели, скрипки, а вот арфы и контрабасы — очень редко. При этом, они вряд ли вызвали бы много проблем.
«Контрабасистов, например, я знаю всех лично, в лицо — почти всех. Я думаю, это может быть 3—4 человека в день на весь петербургский метрополитен», — рассказал музыкант.
Власти обещали подумать: Ждать ли поправок?
Комитет транспорта взял информацию на контроль и пообещал проработать вопрос о внесении поправок в правила перевозки.
«Будет проработан вопрос о возможности внесения изменений в Правила пользования», — говорится в ответе комитета по транспорту.
Пока неясно, чем закончится эта «музыкальная битва», но надежда на благоприятный исход все же есть.