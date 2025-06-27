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Контрабас как проклятие: смогут ли музыканты Петербурга беспрепятственно ездить в метро

Опубликовано: 27 июня 2025 22:31
музыканты против метро
Контрабас как проклятие: смогут ли музыканты Петербурга беспрепятственно ездить в метро
globallookpress/ Bulkin Sergey

Власти Петербурга решают судьбу музыкантов с большими инструментами.

В петербургском метро назревает музыкальный скандал.

Комитет по транспорту Петербурга рассматривает возможность разрешить провоз крупногабаритных музыкальных инструментов, о чем стало известно 78.ru.

Письмо из консерватории: Музыканты просят помощи

Музыканты из консерватории обратились в комитет по культуре с просьбой помочь решить проблему с провозом больших инструментов.

Действующие правила метрополитена запрещают провоз инструментов длиннее 150 см (таких как туба или контрабас), превращая каждую поездку для музыкантов в рискованную игру.

Билли Новик: «Я знаю контрабасистов в лицо!»

«Я думаю, что можно внести некие исключения для провоза классических музыкальных инструментов: контрабасы, виолончели в первую очередь», — говорит Билли Новик, один из основателей группы Billy’s Band.

По его словам, музыканты провозят виолончели, скрипки, а вот арфы и контрабасы — очень редко. При этом, они вряд ли вызвали бы много проблем.

«Контрабасистов, например, я знаю всех лично, в лицо — почти всех. Я думаю, это может быть 3—4 человека в день на весь петербургский метрополитен», — рассказал музыкант.

Власти обещали подумать: Ждать ли поправок?

Комитет транспорта взял информацию на контроль и пообещал проработать вопрос о внесении поправок в правила перевозки.

«Будет проработан вопрос о возможности внесения изменений в Правила пользования», — говорится в ответе комитета по транспорту.

Пока неясно, чем закончится эта «музыкальная битва», но надежда на благоприятный исход все же есть.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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