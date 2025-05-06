Метро, троллейбусы и трамваи в Петербурге станут бесплатными: кто сможет воспользоваться льготой

Санкт-Петербург традиционно поддерживает некоторые категории людей перед Днем Победы. В этом году, с 7 по 9 мая, будет организован бесплатный проезд в метро, автобусах и троллейбусах, а смогут воспользоваться льготой герои, которые 80 лет назад не отдали Родину врагу.

Кто может воспользоваться льготой?

Власти решили помочь ветеранам войны и блокадникам Ленинграда. Такая льгота даст возможность без лишних хлопот добраться до памятных мест, воинских захоронений и мест, где пройдут важные события для них. Ведь именно они — живые свидетели тех страшных лет, заслуживают особого внимания и уважения.

В первую очередь это: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами; все те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Льгота доступна не только петербуржцам, но и ветеранам из других регионов и даже иностранцам, если у них есть соответствующие удостоверения или медали, подтверждающие их статус, сообщает Деловой Петербург.

Бесплатный проезд в другие памятные даты

Кроме майских дней, бесплатный проезд для этих категорий граждан также предоставляется в другие памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной — это 27 января, когда отмечается освобождение Ленинграда от блокады, осенью, 8 сентября, как дань памяти жертвам фашистов. Также свободный проезд возможен и 22 июня — в День памяти и скорби.

Шествие «Бессмертного полка» и меры безопасности

В этом году в Петербурге впервые за два года пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка». Шествие начнется в 15:00 и пройдет по центру города, следом за автоколонной.

Для безопасности участников и горожан в этот день будут усилены меры: на улицах установят металлодетекторы, противотаранные устройства, а также будут работать сотрудники полиции и охранных служб.