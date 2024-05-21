Миф или правда? Врач объяснила, бывают ли от лягушек бородавки на руках

Многих детей до сих пор пугают тем, что от найденных лягушек у водоемов выскакивают бородавки, если земноводного взять на руки. Но так ли это на самом деле, или подобным хитрым способом родители пытаются уберечь отпрысков от мнимой опасности? Ответ на этот вопрос дал врач.

Оказалось, что лягушки тут совершенно не при чем. Они никак не влияют на появление бугорков на коже у человека и ни в коем случае двуногого ничем не заражают. Скорее всего этот миф пошел от того, что кожа у жаб пупырчатая, рельефная и вся покрыта некрасивыми образованиями.

Эксперты же уверяют, что причиной появления бородавок становится вирус папилломы. Удивительно, но он есть у 90% населения планеты, но может находиться в спящем состоянии (как и вирус герпеса). По статистике 70% даже не знают, что у них имеется такое в организме. Это можно определить только сдав кровь.

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Способы передачи

Передается этот недуг от другого человека и то, у кого-то бородавка выскочит на следующий день после контакта с зараженным, у кого-то через неделю, а кто-то и вовсе останется с чистой кожей. Все зависит от качества иммунитета. Если он достаточно сильный, то никакие вирусы ему не страшны.

«Причины появления таких эпителиальных образований как бородавки могут быть разными. Передача вируса папилломы человека, как упоминалось ранее, происходит при тесном контакте с зараженным человеком или его вещами. Причем заражение может произойти от носителя вируса к здоровому человеку без проявления внешних признаков болезни. Также не исключена аутоинокуляция или, другими словами, самозаражение. Так, бородавки на лице и шее могут появиться после бритья и косметического пилинга», — рассказала дерматолог Юлия Блохина.

Источник фото: Legion-Media

Как лечить

Некоторые люди, увидев у себя бородавку на руке, начинают вспоминать народные средства, чтобы от нее поскорее избавиться. Например, кто-то ее прижигает, смазывает луковым соком или чистотелом, посыпает содой или обвязывает ниткой, но ничего из вышеперечисленного лучше не делать. Это может вызвать ожог или еще больше усугубить ситуацию.

Порой бородавки сходят сами через какое-то время, но если это сильно вас тревожит, то лучше обратиться за помощью к врачу. Навсегда убрать вирус папилломы из человека невозможно, но заглушить симптомы этого заболевания вполне реально. Вам назначат препараты, подобранные специально для вас, а косметологи-дерматологи легко удалят образование без каких-либо следов.

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