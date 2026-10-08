Мифические миллионы и 95% аванса: когда вернутся деньги за билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста в Петербурге

20 миллионов долларов? Правда или нет
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники знакомые с ситуацией сообщил, что за два отмененных концерта на «Газпром Арене» Канье Уэст все же получит 20 миллионов долларов.
Глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева назвала эти цифры полным бредом, передает слова РБК. Никто не собирался платить рэперу такие деньги.
Потери есть, но фирма не разорилась
Конечно, отмена любого шоу — это серьезный удар по карману. Организаторы не скрывают: они потеряли деньги. Подготовка к приезду звезды такого уровня всегда стоит дорого.
Однако Анна Субчева успокоила фанатов и партнеров. По её словам, ущерб оказался не таким страшным, как думали многие, пишет МК в Питере.
Как вернуть деньги за билеты?
Главный вопрос, который волнует зрителей: когда вернут деньги? Организаторы заявили, что процесс уже запущен. С 12 октября выплаты получат абсолютно все, кто успел купить билеты.
Задержка случилась из-за сложной цепочки переводов. Деньги за билеты уже успели уйти партнерам шоу. Сейчас 95% этих авансов возвращаются обратно на счета организаторов, после чего их сразу отправляют зрителям.
Ранее «Городовой» рассказывал, Канье Уэст не выступит в Петербурге.