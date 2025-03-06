Городовой / Новости Петербурга / Мобильные флюорографы появятся на улицах Петербурга: где и когда пройти обследование
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Май — ландыш, февраль — фиалка: какой букет идеален для вас по месяцу рождения Новости Петербурга
«Восточные Гавайи» вместо Турции: почему петербуржцы выбирают Хайнань Новости Петербурга
Польские «Мазурки»: уникальная быстрая выпечка – справится даже начинающая хозяйка Новости Петербурга
Петербуржцам рассказали, как не подхватить инфекцию перед началом учебного года Новости Петербурга
Для пенсионеров старше 60 лет теперь бесплатно: новый список льгот с 1 сентября Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Мобильные флюорографы появятся на улицах Петербурга: где и когда пройти обследование

Опубликовано: 6 марта 2025 20:16
 Проверено редакцией
Автомобиль
Мобильные флюорографы появятся на улицах Петербурга: где и когда пройти обследование
globallookpress/ Vozmilova_Lana; Легкий Александр
Врачи сами решили выйти на встречу горожанам.

Петербуржцы смогут сделать флюорографию, не посещая поликлиники — на улицах города установят мобильные пункты. Такой подарок жителям Северной столицы подготовил городской противотуберкулезный диспансер в рамках Дня борьбы с туберкулёзом. Это отличная возможность проверить здоровье быстро и бесплатно, а заодно не терять время в очередях.

Где и когда можно пройти флюорографию?

Мобильные флюорографы будут работать с 11:00 до 14:00 в течение нескольких дней:

  • 24 марта: Малая Садовая улица, 1/25.
  • 25 марта: у метро «Гостиный Двор».
  • 27 марта: Пражская улица, 46.
  • 28 марта: у метро «Электросила».

Чтобы пройти обследование, нужен только паспорт. А если хотите получить результаты на портале «Здоровье петербуржца», захватите и СНИЛС. В мобильных пунктах не только проведут флюорографию, но и сразу же выдадут заключение врача.

Зачем это нужно?

Флюорография — это простой и быстрый способ выявить туберкулез и другие патологии лёгких на ранних стадиях. Как сообщили в пресс-службе диспансера, подобные акции помогают привлечь внимание к проблеме и мотивировать горожан регулярно проверять здоровье.

Кроме того, такие выездные обследования особенно полезны для тех, кто не любит или не успевает ходить в поликлиники. Если вы давно не делали флюорографию, это отличный шанс узнать, все ли в порядке с легкими.

Как получить результаты?

После обследования заключение можно получить сразу на месте. Если хотите сохранить результат в электронном виде, возьмите СНИЛС и зарегистрируйтесь на портале «Здоровье петербуржца». Там можно будет посмотреть заключение в личном кабинете.

Медики напоминают: туберкулёз может протекать бессимптомно, поэтому важно проходить флюорографию хотя бы раз в год. Особенно это актуально для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей — например, в общественном транспорте или на работе, пишет neva.today.

Так что не упустите возможность пройти бесплатное обследование — это займет не больше десяти минут, а польза для здоровья будет колоссальной!

Читайте также:

700 млн на ремонт: в Петербурге отреставрируют фасады бывшего Дома Толстого

Только цветы на 8 марта: достаточно ли букета, чтобы порадовать любимую

Стало известно будущее мемориала у станции Лигово в Петербурге

Автор:
Максакова Яна
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью