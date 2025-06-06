Романтический уголок Мариоки, стертый войной: история усадьбы под Петербургом, где бывали Блок, Репин и другие звезды Серебряного века

На Карельском перешейке, в поселке Молодежное, у берега Черной речки, скрывается одна из самых таинственных усадеб Петербурга — Мариоки.

Это место связано с именем Марии Всеволодовны Крестовской — писательницы, которую в начале XX века называли «русской Жорж Санд».

Сегодня ее имя почти забыто, а от некогда роскошной усадьбы остались лишь руины, развалины храма и воинские укрепления.

Однако главная память — «могила любви», памятник, воздвигнутый ее безутешным мужем, — продолжает хранить трогательную историю этой удивительной женщины.

Мария Крестовская — актриса, писательница, бунтарка

Дочь знаменитого Всеволода Крестовского, автора «Петербургских трущоб», Мария рано выбрала творческий путь — окончила Смольный институт, а затем без протекции поступила в московский театр Федора Корша. Ее жизнь была полна драм и страстей — гражданский брак с художником Николаем Добровольским, революционная деятельность супруга и ссылка в Сибирь. Подобно декабристкам, она отправилась вслед за мужем, но вскоре вернулась в Петербург и посвятила себя литературе.

Ее первые произведения, опубликованные в 1885 году, вызвали восторг у критиков и читателей. Романы «Ранние грозы», «Вне жизни», «Ревность» и другие сделали ее заметной фигурой на литературном небосклоне. Темы эмансипации и женской судьбы звучали в ее творчестве особенно остро, что принесло ей славу и уважение.

Усадьба Мариоки — воплощение мечты и любви

В 1894 году супруг Марии, банкир Евгений Картавцов, купил землю у Черной речки и построил для жены загородный дом — «финскую дачу» Мариоки. Архитектор Евгений Вейнберг создал двухэтажное деревянное здание в стиле фахверк с высокой смотровой башней, а сама хозяйка активно участвовала в проектировании и благоустройстве территории.

Парк с сосновыми аллеями, цветущей сиренью и розарием стал настоящим поэтическим уголком — «лестница грешниц» с 76 ступенями и площадками для отдыха дополняла романтическую атмосферу. Усадьба была местом встреч многих знаменитостей — от Александра Блока до Ильи Репина.

Трагедия и память — «могила любви» и храм

Как пишет «Путешествия по городам и весям», в 1905 году тяжелым ударом стала новость о гибели сына Марии в Цусимском сражении. К счастью, через три месяца он вернулся живым, но здоровье писательницы было подорвано. Она умерла в 1910 году, оставив после себя не только литературное наследие, но и глубокую печаль.

Ее муж воздвиг на территории усадьбы памятник — бронзовую скульптуру Марии с медвежонком Вилли, ее любимой игрушкой. Мемориал с эпитафией «Твой всей душой. Евгений…» стал символом вечной любви и преданности. Позже на территории усадьбы был построен храм в память о спасении сына — еще одна мечта Марии, исполненная после ее смерти.

Судьба усадьбы в XX веке — от войны до забвения

Войны XX века нанесли усадьбе непоправимый урон. Руины храма, остатки укреплений и окопы напоминают о тяжелых боях на Карельском перешейке. Главный дом, по одной из версий, был разобран и перевезен в Хельсинки. Местное кладбище исчезло, а на месте «лестницы грешниц» построили лыжный трамплин, который и сегодня стоит за колючей проволокой.

Бронзовые скульптуры пропали, но в 2014 году их восстановили в гипсе — материале, увы, недолговечном. Благодаря усилиям краеведов усадьба получила статус объекта культурного наследия, сохранив хотя бы память о своей славе.

Усадьба Мариоки — это не просто развалины и заброшенный парк. Это история любви, творчества и трагедии — история женщины, чье имя когда-то гремело по всей России, а теперь тихо дремлет в тени старых сосен и ветхих стен. И хотя время стерло многое, память о Марии Крестовской и ее «могиле любви» продолжает трогать сердца тех, кто готов слушать шепот прошлого.