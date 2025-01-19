Молочный уголок Петербурга: а вы знали, почему Охта получила такое название

Не только в честь одноименной реки.

Охта — это не только название реки, но и исторического района Петербурга с богатой историей, уходящей вглубь веков.

Происхождение названия

Река Охта получила свое название от ижорского слова, означающего «медвежья». Высокие берега реки, окруженные сосновыми борами, действительно могли служить местом обитания медведей. В 1300 году селение на месте впадения Охты в Неву упоминается в Новгородских летописях.

Шведы, оккупировавшие эти земли в XVII веке, называли реку Swarte («черная») из-за торфяных болот, через которые она протекала. Однако русские после возвращения в 1703 году вернули реке и поселению историческое название.

Район и его развитие

В 1720 году по указу Петра I на месте селения Канцы была построена Охтенская слобода, предназначенная для приезжающих мастеровых плотников и их семей, работавших на строительстве Балтийского флота. Помимо жилья, плотники получили земельные наделы, которые использовали для огородов и покосов.

К XIX веку Охта стала известна благодаря «охтенкам» — местным женщинам, поставлявшим в Петербург молочные продукты. Этот колоритный образ даже нашел отражение в поэзии Пушкина.

Современная Охта

Сегодня район Охта — это важный транспортный и промышленный узел города, сохранивший свое историческое название. Несмотря на современную застройку, в его облике и атмосфере ощущается связь с прошлым, а утренние пробки на мостах через Неву напоминают о значимости этого района в жизни Петербурга.