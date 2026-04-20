Морковь прореживаю только так: 1 ложка "ядрёного порошка" - и морковная муха облетает грядку за километр

Совет для всех дачников.

Сейчас дачники сеют морковь на грядки, но совсем скоро она подрастёт, придёт время прореживать ростки.

На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, как во время прореживания моркови отвадить морковную муху, облетать грядку будет за километр.

Нам понадобится простой настой "ядрёного порошка", который есть на кухне у каждой хозяйки. Обычно его используют во время приготовления пищи, добавляя в блюда для вкуса, но мы применим на дачном участке.

Берём столовую ложку молотого чёрного или красного перца и разводим на ведро воды. Перемешали и можно сразу использовать. Опрыскиваем грядку, которую будем прореживать, густо. Так мы сможем отвадить морковную муху, она не прилетит на аромат свежей молодой моркови.

Также во время прореживания моркови можно провести профилактику болезней и загнивания плодов. Приготовим для этого особенный раствор, пригодятся другие средства, не те, которыми мы отгоняли от грядки морковную муху.

На 10 литров воды нам понадобится всыпать 3 грамма порошка марганцовки и 3 грамма борной кислоты. Перемешали и используем для полива морковных грядок. Приготовленного количества хватит на 3-4 квадратных метра почвы.

Не забывайте важный момент - после обработки моркови против гнили и заболеваний не забудьте пролить грядку обычной чистой водой.

Главное правило прореживания

Если морковь в итоге останется сидеть на грядке слишком густо, места для развития ей не будет. В итоге вы получите тонкие, кривые и растрескавшиеся плоды. Оставлять расстояние между растениями необходимо не менее 4-5 сантиметров.

Если вам жаль выбрасывать ростки моркови, которые вы выдёргиваете с грядки, можно высадить их на другое место. Высока вероятность, что они приживутся. В итоге вы получите дополнительный урожай плодов.

Ранее мы рассказывали, как подготовить к посадке лук-севок, и почему эта процедура важна.