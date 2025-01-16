Можно ли петербуржцам есть рыбу из Черного моря после разлива мазута? Даем ответ на непростой вопрос

Разлив мазута в Керченском проливе, который произошел из-за крушения танкеров, вызвал серьезные экологические последствия, затронувшие прибрежную флору и фауну. Однако эксперты уверяют, что глубинный лов рыбы остается безопасным для потребления, хотя дополнительный контроль продукции обязателен.

Что произошло?

Два танкера класса «река-море» с 9,2 тыс. тонн мазута потерпели крушение из-за шторма, что привело к загрязнению воды в Керченском проливе и на прибрежных территориях Анапы, Тамани и других регионов. Основной удар приняли на себя береговые зоны, где погибла прибрежная фауна — черепахи, ящерицы, птицы, а также пострадали рыбаки, чьи сети и орудия лова оказались испорчены мазутом.

Ситуация с рыбой

Прибрежный лов: Ловля у побережья на данный момент закрыта из-за загрязнения. Рыбаки сообщают о поврежденных мазутом сетях и невозможности использования традиционных орудий лова.

Район между Керченским проливом и Анапой остается под строгим контролем. Глубинный лов: Рыба, добываемая на глубине от 30 метров и более, остается безопасной. Например, уловы хамсы, ставриды, луфаря происходят в акваториях с чистой водой.

Ветер в день крушения направил загрязнение к берегу, оставив глубоководные зоны относительно чистыми. Контроль качества: Усилен лабораторный контроль продукции. Рыбаки и экологи подтверждают, что улов тщательно проверяется на содержание токсичных веществ.

Что с морепродуктами?

Особое внимание уделяется моллюскам — мидиям и устрицам. Они фильтруют воду, а значит, могут накапливать вредные вещества. Эксперты настаивают на усилении контроля продукции из Краснодарского региона, особенно в период съемки урожая весной.

Экологические последствия

Хотя ситуация с мазутом вызывает обеспокоенность, эксперты считают, что разлив нефтепродуктов менее опасен, чем аварии с участием химических грузов, таких как аммиачная селитра или хлорная кислота. Тем не менее, экологическая катастрофа затронула прибрежные районы, что скажется на местной экономике и туристической привлекательности.

Как предотвратить подобные случаи?

Опрошенные порталом VetAndLife эксперты указывают на необходимость запрета рейдовой перевалки грузов, особенно в штормовую погоду, и ужесточения правил выхода судов класса «река-море» в Черное море. Только так можно минимизировать риски повторения подобных аварий.

Итог

Рыба из глубоководных зон Черного моря остается безопасной для употребления, однако покупатели могут быть уверены в её качестве благодаря усиленному контролю. Прибрежные лов и сбор моллюсков требуют особого внимания, а последствия разлива мазута ещё долго будут напоминать о необходимости строгого соблюдения экологических норм.