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Мужское имя, которое гремело в СССР, а сегодня встречается редко — олицетворение мудрости и мощи

Опубликовано: 19 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Мужское имя, которое гремело в СССР, а сегодня встречается редко — олицетворение мудрости и мощи
фото legion-media
Имя с историей, которое снова в тренде

Когда родители подбирают имя ребёнку, хочется, чтобы оно звучало красиво, запоминалось и несло в себе особый смысл. Имя Вениамин как раз из таких: у него богатая история, глубокие значения и солидное звучание.

Когда-то оно было на слуху в каждом дворе, а сегодня снова привлекает тех, кто ищет вариант не как у всех.

Что значит имя Вениамин

Имя пришло из древнееврейского языка и имеет сразу несколько трактовок — и каждая добавляет ему веса:

  • «сын правой руки» — символ силы, удачи и доверия;
  • «сын юга» — отсылка к расположению колена Вениаминова;
  • «сын дней» — напоминание о последнем сыне Иакова.

Такие смыслы делают имя не просто словом, а чем-то вроде благословения, знаком особой судьбы.

Почему имя любили в СССР и почему забыли

В советские годы Вениамин звучал солидно и интеллигентно: в нём чувствовалась основательность без пафоса. В книгах и фильмах носители этого имени часто представали серьёзными, вдумчивыми — будущими учёными, инженерами, творцами.

После распада Союза мода сместилась в сторону коротких и более «современных» вариантов, и имя постепенно ушло на второй план, отмечает источник.

Сегодня мода на имена движется по кругу: снова ценят редкие, исторически наполненные варианты. Вениамин отлично вписывается в этот тренд — он благозвучный, глубокий и по-своему уникальный.

Мнение россиян

«Хочется, чтобы у ребёнка было имя с историей — не просто модное на сезон, а что-то основательное».

«Вениамин звучит по-взрослому, но в этом есть свой шарм: ребёнок растёт с ощущением значимости».

«Сейчас столько одинаковых имён, что редкое — это уже почти подарок: ребёнок сразу выделяется, но без кричащей экстравагантности».

Ранее «Городовой» рассказывал о главной черте характера, отличающая долгожителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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