На дорогах Петербурга будет больше «лихачей»: вот к чему готовятся автомобилисты

Люди массово готовятся к тому, что число ДТП будет только расти.

Петербургские автолюбители резко сменили курс — с осторожности на адреналин. По данным сервиса «Авито Услуги», в марте интерес к обучению экстремальному вождению вырос почти в 7 раз. Петербуржцы массово записываются на занятия по трюковой езде, маневрированию и скоростным приемам.

Почему люди начали углубленно обучаться вождению

Самой стремительно растущей категорией стали уроки основ трюковой езды — за месяц интерес к ним увеличился на 656%. Кроме того, почти вдвое вырос спрос на скоростное маневрирование, а уроки уверенного перестроения, парковки и езды задним ходом стали популярнее на 79%.

Получается, скоро на дорогах будет больше лихачей и риск возникновения ДТП вырастет. Но в целом готовятся автомобилисты и к этому, даже контраварийное вождение, которым раньше интересовались единицы, прибавило 12%.

С наступлением весны традиционно оживает и спрос на восстановление навыков после зимы — в марте он вырос на 42%. Новички же всё чаще ищут инструкторов, чтобы отработать городские маршруты: «дом — работа» (+35%) и обычное вождение по городу (+40%).

Какие еще направления в моде

Удивительно, но даже такая «рутина», как парковка, сейчас в моде — спрос на её изучение вырос на 33%. Возможно, всё дело в пробках и плотной застройке, а может, в том, что кто-то просто хочет стать идеальным водителем, передает Business FM Санкт-Петербург.

Средняя цена одного урока в Петербурге сейчас составляет от 1500 до 2000 рублей в час. Так что будьте внимательны: возможно, уже завтра мимо вас на парковке пронесется будущий мастер трюков.