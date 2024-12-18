На случай, если невтерпеж: гид по бесплатным туалетам Петербурга

Северная столица не только поражает гостей красотами архитектуры и богатой культурной жизнью, но и удивляет заботой о повседневных нуждах. Общественные туалеты, которые еще недавно вызывали опасения, стали доступными, чистыми и бесплатными для всех. Расскажем, где и как найти их в Петербурге. Важная ремарка: многие из этих уборных могут быть недоступны в зимнее время года.
Бесплатные туалеты в городе
С 1 января 2022 года посещение всех общественных туалетов, находящихся в ведении ГУП «Водоканал», стало бесплатным. Это касается как стационарных туалетов, так и модульных конструкций, расположенных на ключевых маршрутах города.
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Рестораны быстрого питания
Сходить по нужде можно в туалетах сетей вроде «Вкусно и Точка», KFC, Burger King и Subway.
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Торговые центры
В большинстве случаев туалеты в ТЦ бесплатные, но иногда за вход может взиматься символическая плата — 30–50 рублей.
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Кафе и рестораны
Городские власти рекомендовали заведениям общепита разрешать доступ в туалеты даже посетителям, не делающим заказ. Однако чашка кофе не помешает!
Туалеты «Водоканала»
На улицах Петербурга работают 215 стационарных общественных туалетов, а также модульные кабины и передвижные санитарно-гигиенические комплексы. Чтобы найти ближайший туалет, можно воспользоваться интерактивной картой. Однако учтите, что некоторые из них работают только в летний период или до 21:00.
Железнодорожные вокзалы и аэропорт
С 2020 года туалеты на всех железнодорожных вокзалах Петербурга стали бесплатными. В аэропорту Пулково также установлены чистые и бесплатные санузлы.
Музеи, дворцы и электрички
Туалеты в музеях и дворцах Петербурга всегда бесплатны. В электричках стандартного типа они есть в головных или хвостовых вагонах, а в поездах типа «Ласточка» — в каждом составе.
Важно знать
- Туалетов в метро нет. Придется выйти на поверхность и искать ближайший вариант.
- Справлять нужду в неподходящих местах чревато штрафами или даже арестом.
Совет туристам
Заранее уточняйте местоположение ближайших туалетов, особенно в туристический сезон, когда спрос на них возрастает. Петербург стремится быть гостеприимным, и теперь комфортные условия доступны для всех.