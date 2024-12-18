На случай, если невтерпеж: гид по бесплатным туалетам Петербурга

Не стоит искать их в метро — по соображениям безопасности там уборных нет.

Северная столица не только поражает гостей красотами архитектуры и богатой культурной жизнью, но и удивляет заботой о повседневных нуждах. Общественные туалеты, которые еще недавно вызывали опасения, стали доступными, чистыми и бесплатными для всех. Расскажем, где и как найти их в Петербурге. Важная ремарка: многие из этих уборных могут быть недоступны в зимнее время года.

Бесплатные туалеты в городе

С 1 января 2022 года посещение всех общественных туалетов, находящихся в ведении ГУП «Водоканал», стало бесплатным. Это касается как стационарных туалетов, так и модульных конструкций, расположенных на ключевых маршрутах города.

Рестораны быстрого питания

Сходить по нужде можно в туалетах сетей вроде «Вкусно и Точка», KFC, Burger King и Subway. Торговые центры

В большинстве случаев туалеты в ТЦ бесплатные, но иногда за вход может взиматься символическая плата — 30–50 рублей. Кафе и рестораны

Городские власти рекомендовали заведениям общепита разрешать доступ в туалеты даже посетителям, не делающим заказ. Однако чашка кофе не помешает!

Туалеты «Водоканала»

На улицах Петербурга работают 215 стационарных общественных туалетов, а также модульные кабины и передвижные санитарно-гигиенические комплексы. Чтобы найти ближайший туалет, можно воспользоваться интерактивной картой. Однако учтите, что некоторые из них работают только в летний период или до 21:00.

Железнодорожные вокзалы и аэропорт

С 2020 года туалеты на всех железнодорожных вокзалах Петербурга стали бесплатными. В аэропорту Пулково также установлены чистые и бесплатные санузлы.

Музеи, дворцы и электрички

Туалеты в музеях и дворцах Петербурга всегда бесплатны. В электричках стандартного типа они есть в головных или хвостовых вагонах, а в поездах типа «Ласточка» — в каждом составе.

Важно знать

Туалетов в метро нет. Придется выйти на поверхность и искать ближайший вариант.

Справлять нужду в неподходящих местах чревато штрафами или даже арестом.

Совет туристам

Заранее уточняйте местоположение ближайших туалетов, особенно в туристический сезон, когда спрос на них возрастает. Петербург стремится быть гостеприимным, и теперь комфортные условия доступны для всех.