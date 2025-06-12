Узнаете ли вы культовые мыльные оперы по краткому сюжету?

Мыльные оперы 90-х — это целая эпоха телевизионного искусства, которая покорила сердца миллионов зрителей по всему миру, в том числе и в России.
Истории любви, интриг, семейных драм и невероятных поворотов сюжета заставляли сидеть у экранов с замиранием сердца.
В нашем тесте мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните самые популярные сериалы того времени — от мексиканских и бразильских теленовелл до американских хитов.
Вас ждут шесть вопросов с краткими описаниями сюжетов, по которым нужно угадать название мыльной оперы. Готовы окунуться в ностальгию и проверить свою память?