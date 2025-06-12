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Узнаете ли вы культовые мыльные оперы по краткому сюжету?

Опубликовано: 12 июня 2025 21:32
Телевизор
Узнаете ли вы культовые мыльные оперы по краткому сюжету?
Городовой ру/ кадры из сериалов: "Просто Мария" "Санта-Барбара" "Тропиканка" "Рабыня Изаура" Богатые тоже плачут" "Дикий ангел"

Тест для настоящих фанатов мыльных опер 90-х.

Мыльные оперы 90-х — это целая эпоха телевизионного искусства, которая покорила сердца миллионов зрителей по всему миру, в том числе и в России.

Истории любви, интриг, семейных драм и невероятных поворотов сюжета заставляли сидеть у экранов с замиранием сердца.

В нашем тесте мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните самые популярные сериалы того времени — от мексиканских и бразильских теленовелл до американских хитов.

Вас ждут шесть вопросов с краткими описаниями сюжетов, по которым нужно угадать название мыльной оперы. Готовы окунуться в ностальгию и проверить свою память?

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Автор:
Ксения Пронина
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