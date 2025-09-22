Управленческая надбавка: в России предлагают привязать зарплаты директоров к доходам персонала

Депутат Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину установить правило, согласно которому заработная плата руководителя медицинской или образовательной организации не должна превышать среднюю зарплату сотрудников более чем в два раза.
По словам Миронова, 100% надбавка — это достаточный размер для компенсации повышенной ответственности руководителя.
Проблема разрыва
“Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие”, — отметил Миронов в беседе с РИА Новости.
Такой разрыв снижает мотивацию сотрудников, способствует профессиональному выгоранию и ведет к дефициту кадров.