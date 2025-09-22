Городовой / Общество / Управленческая надбавка: в России предлагают привязать зарплаты директоров к доходам персонала
Управленческая надбавка: в России предлагают привязать зарплаты директоров к доходам персонала

Опубликовано: 22 сентября 2025 17:30
зарплаты руководителей
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Можно ли сократить отток учителей и врачей через реформу оплаты труда?

Депутат Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину установить правило, согласно которому заработная плата руководителя медицинской или образовательной организации не должна превышать среднюю зарплату сотрудников более чем в два раза.

По словам Миронова, 100% надбавка — это достаточный размер для компенсации повышенной ответственности руководителя.

Проблема разрыва

“Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие”, — отметил Миронов в беседе с РИА Новости.

Такой разрыв снижает мотивацию сотрудников, способствует профессиональному выгоранию и ведет к дефициту кадров.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
