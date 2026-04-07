Не крашеные, а шоколадные: Как приготовить необычное угощение на Пасху - пошаговый рецепт

Чаще всего на Пасху праздничный стол ограничен традиционными блюдами - это кулич, творожная пасха, а также крашеные яйца.
На канале "Простые рецепты" предлагают приготовить необычное угощение на праздник. Шоколадные пирожные в форме пасхальных яиц станут настоящим украшением вашего стола.
Для приготовления шоколадных яиц на Пасху нужны такие продукты:
- 2 яйца;
- 120 г сахарного песка;
- 125 г муки;
- 25 г какао в порошке;
- 2 г соды;
- 3 г разрыхлителя для теста;
- щепоть соли;
- 150 г молока;
- 35 г растительного масла без аромата;
- 150 г сливочного масла;
- 100 г варёной сгущёнки;
- 40 г ореховой пасты;
- шоколад и цветная присыпка - для украшения.
Приготовление необычных пирожных на Пасху по шагам
- Для приготовления теста смешаем муку, соду, разрыхлитель и какао-порошок.
- Яйца отдельно взбиваем с солью, постепенно вводим сахар, продолжаем взбивать до появления стойких пиков.
- Добавить молоко и растительное масло, продолжая вымешивать.
- В 3 этапа добавить в яичную массу сухую смесь, вымешивать до однородности на низких оборотах.
- Вылить получившееся тесто в форму, выпекать корж 45 минут при 150 градусах.
- Вытащить бисквит из формы, остудить, а затем измельчить в крошку.
- Для крема необходимо смешать размягчённое масло со сгущёнкой и ореховой пастой.
- Вымешать крошку бисквита с кремом, руками сформировать пирожные в форме яиц.
- Выложить пирожные на подставку, каждое полить растопленным шоколадом и украсить кулинарной присыпкой для куличей.
Получится вкусное угощение на Пасху, стоит обязательно поставить его на праздничный стол. Вкусно и необычно!
