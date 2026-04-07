Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Не крашеные, а шоколадные: Как приготовить необычное угощение на Пасху - пошаговый рецепт

Опубликовано: 7 апреля 2026 07:32
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления праздничного кушанья.

Чаще всего на Пасху праздничный стол ограничен традиционными блюдами - это кулич, творожная пасха, а также крашеные яйца.

На канале "Простые рецепты" предлагают приготовить необычное угощение на праздник. Шоколадные пирожные в форме пасхальных яиц станут настоящим украшением вашего стола.

Для приготовления шоколадных яиц на Пасху нужны такие продукты:

  • 2 яйца;
  • 120 г сахарного песка;
  • 125 г муки;
  • 25 г какао в порошке;
  • 2 г соды;
  • 3 г разрыхлителя для теста;
  • щепоть соли;
  • 150 г молока;
  • 35 г растительного масла без аромата;
  • 150 г сливочного масла;
  • 100 г варёной сгущёнки;
  • 40 г ореховой пасты;
  • шоколад и цветная присыпка - для украшения.

Приготовление необычных пирожных на Пасху по шагам

  1. Для приготовления теста смешаем муку, соду, разрыхлитель и какао-порошок.
  2. Яйца отдельно взбиваем с солью, постепенно вводим сахар, продолжаем взбивать до появления стойких пиков.
  3. Добавить молоко и растительное масло, продолжая вымешивать.
  4. В 3 этапа добавить в яичную массу сухую смесь, вымешивать до однородности на низких оборотах.
  5. Вылить получившееся тесто в форму, выпекать корж 45 минут при 150 градусах.
  6. Вытащить бисквит из формы, остудить, а затем измельчить в крошку.
  7. Для крема необходимо смешать размягчённое масло со сгущёнкой и ореховой пастой.
  8. Вымешать крошку бисквита с кремом, руками сформировать пирожные в форме яиц.
  9. Выложить пирожные на подставку, каждое полить растопленным шоколадом и украсить кулинарной присыпкой для куличей.

Получится вкусное угощение на Пасху, стоит обязательно поставить его на праздничный стол. Вкусно и необычно!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как приготовить белую вкусную глазурь для куличей на Пасху.

Автор:
Марина Котова
