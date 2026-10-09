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Не по брюшку и не по запаху: как определить, что горбуша с икрой — 5 точных признаков от профессора Журавлева

Опубликовано: 9 октября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Не по брюшку и не по запаху: как определить, что горбуша с икрой — 5 точных признаков от профессора Журавлева
Не по брюшку и не по запаху: как определить, что горбуша с икрой — 5 точных признаков от профессора Журавлева
Городовой ру
Покупка горбуши в удачный сезон дает шанс получить ценный бонус — красную икру без доплаты.

Однако далеко не каждая тушка на прилавке скрывает такой сюрприз. Чтобы не переплачивать за пустую рыбу, важно знать время вылова и уметь отличать самку от самца. Доктор биологических наук Валерий Журавлев делится профессиональным взглядом на выбор такой рыбы.

Что говорит специалист

Валерий Журавлев — профессор кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета, доктор биологических наук. Он объясняет, что вероятность найти икру выше у рыбы, выловленной в начале осени. По словам эксперта, в этот период самки уже сформировали икру, а промысел ведется активно.

Журавлев советует внимательно осматривать тушку. Кирпично-красный окрас говорит о повторной заморозке. Слишком яркое мясо в стейках может указывать на искусственные красители в корме. У дикого лосося цвет должен быть светло-оранжевым.

Как отличить самку

Специалист рекомендует смотреть на брюшко и голову. У самца живот более прямой, у самки — округлый. Нос женской особи аккуратный и округлый, у мужской — заостренный, похожий на клюв. Самцы также имеют хищный оскал и торчащие передние зубы.

Журавлев честно замечает: определить пол с первого раза сложно, нужен наметанный глаз. Но признаки работают.

Дополнительные ориентиры

Помимо советов ихтиолога, стоит учитывать форму тела. У самки с икрой бока симметричные и округлые, брюшко равномерно наполненное. Если одна сторона заметно больше другой, икры, скорее всего, нет.

Выбирайте целую непотрошеную тушку: у филе и стейков икру забирают заранее. Отдавайте предпочтение замороженным брикетам, а не охлажденной рыбе на льду, которую могли размораживать повторно.

Размораживайте только в холодильнике. Перед разделкой промойте тушку, удалите чешую и плавники, надрезайте от головы к хвосту, не погружая нож глубже пяти миллиметров.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать сливочное масло.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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