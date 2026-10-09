Не по брюшку и не по запаху: как определить, что горбуша с икрой — 5 точных признаков от профессора Журавлева

Однако далеко не каждая тушка на прилавке скрывает такой сюрприз. Чтобы не переплачивать за пустую рыбу, важно знать время вылова и уметь отличать самку от самца. Доктор биологических наук Валерий Журавлев делится профессиональным взглядом на выбор такой рыбы.
Что говорит специалист
Валерий Журавлев — профессор кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета, доктор биологических наук. Он объясняет, что вероятность найти икру выше у рыбы, выловленной в начале осени. По словам эксперта, в этот период самки уже сформировали икру, а промысел ведется активно.
Журавлев советует внимательно осматривать тушку. Кирпично-красный окрас говорит о повторной заморозке. Слишком яркое мясо в стейках может указывать на искусственные красители в корме. У дикого лосося цвет должен быть светло-оранжевым.
Как отличить самку
Специалист рекомендует смотреть на брюшко и голову. У самца живот более прямой, у самки — округлый. Нос женской особи аккуратный и округлый, у мужской — заостренный, похожий на клюв. Самцы также имеют хищный оскал и торчащие передние зубы.
Журавлев честно замечает: определить пол с первого раза сложно, нужен наметанный глаз. Но признаки работают.
Дополнительные ориентиры
Помимо советов ихтиолога, стоит учитывать форму тела. У самки с икрой бока симметричные и округлые, брюшко равномерно наполненное. Если одна сторона заметно больше другой, икры, скорее всего, нет.
Выбирайте целую непотрошеную тушку: у филе и стейков икру забирают заранее. Отдавайте предпочтение замороженным брикетам, а не охлажденной рыбе на льду, которую могли размораживать повторно.
Размораживайте только в холодильнике. Перед разделкой промойте тушку, удалите чешую и плавники, надрезайте от головы к хвосту, не погружая нож глубже пяти миллиметров.
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