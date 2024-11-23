Не придется бегать по магазинам в последний день: какие продукты можно и нужно заранее купить к Новому году

Не пропадут даже за месяц.

Готовиться к новогоднему столу лучше заранее, чтобы избежать предпраздничной суеты и забитых магазинов. Некоторые продукты можно закупить уже сейчас, сохранив их без потери качества. Врач-диетолог Людмила Денисенко поделилась рекомендациями, какие продукты стоит взять заранее, а с какими лучше подождать, пишет КП.

Что можно покупать уже сейчас

1. Консервы

Подойдут любые: маслины, горошек, шпроты, рыбные консервы для салатов и бутербродов.

Совет: Проверяйте срок годности — он может составлять от года до пяти лет. Избегайте помятых и вздутых банок. Рыбные консервы перед покупкой потрясите — это поможет понять, сколько там рыбы, а сколько жидкости. Горошек лучше брать в стеклянной банке, чтобы видеть качество продукта.

2. Замороженные мясо, рыба и икра

Заморозка долго сохраняет свежесть, но проверяйте дату производства.

Совет: Избегайте продуктов со «снежком» в упаковке — это признак повторной заморозки. Замороженная икра часто полезнее обычной, так как содержит меньше соли.

3. Вакуумные нарезки

Сырные, колбасные и рыбные нарезки в вакуумной упаковке можно хранить от 3 недель до 3 месяцев.

Совет: Проверьте, чтобы вакуум не был нарушен. Если срок хранения близок к концу, лучше подождать пару недель перед покупкой. Целые куски сыра и палки колбасы тоже можно приобрести заранее.

4. Яйца

Срок хранения: 4–5 недель.

Совет: Проверьте дату производства. Учтите, что цены на яйца могут снизиться перед праздниками, если правительство примет меры по стабилизации.

5. Алкоголь и конфеты

Эти продукты можно не только купить для себя, но и разложить в подарочные пакеты для гостей.

Совет: Смотрите на сроки годности конфет — акции перед праздниками иногда скрывают залежавшийся товар. Алкоголь и конфеты можно хранить на застекленном балконе, где температура чуть ниже комнатной.

Что лучше купить позже

Свежие овощи и зелень: чтобы сохранить их аромат и внешний вид, покупайте за 1–2 дня до праздника.

Молочные продукты с коротким сроком годности: сметану, сливки, йогурты лучше брать ближе к дате.

Хлеб и выпечку: чтобы они были свежими, отложите покупку до последнего момента.

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