Не просто еда, а сакральные символы: когда Пасха в 2026 и почему принято печь куличи и красить яйца

С традиционными пасхальными угощениями связаны древние предания

Для православных христиан главное событие весны — Светлое Христово Воскресение. День, когда, согласно Евангелию, Иисус Христос восстал из мертвых. Дата этого праздника не закреплена в календаре и меняется каждый год. Рассказываем, когда наступит Пасха в 2026 году, как проходит предшествующая ей Страстная седмица и что символизируют традиционные праздничные угощения.

Когда Пасха в 2026 году

Праздник может выпасть на любое воскресенье с начала апреля до начала мая. Чтобы высчитать дату, учитывают, когда было первое полнолуние после дня весеннего равноденствия. Первое воскресенье после них и будет днем Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение придется на 12 апреля. В храмах в ночь на 12 апреля начнутся праздничные службы.

Страстная неделя

Великому празднику предшествуют и великие скорби. Напоминает о них христианам Страстная седмица, память о последних днях жизни Иисуса Христа среди смертных, о его страданиях и принятии смерти на кресте. В 2026 году Страстная неделя продлится с 6 по 11 апреля. Для христиан каждый из дней назван Великим и имеет свой сакральный смысл. Церковь предписывает верующим чаще бывать в храме, участвовать в таинствах исповеди, причащаться.

Великий четверг в народе называют еще Чистым четвергом. В этот день принято наводить порядок в доме, мыть окна, ходить в баню. В старину в этот день пекли куличи и красили яйца.

Великая пятница — самый траурный день, когда вспоминают мученическую смерть, который принял Спаситель. В этот день соблюдается особо строгий пост, верующие стараются воздерживаться от развлечений.

Великая суббота — время воспоминания о пребывании Христа во гробе и ожидания его Воскресения. В храмах в этот день освящают куличи, пасхи и крашеные яйца.

Символы Пасхи на столе

В христианском вероучении Пасха олицетворяет победу жизни над смертью. В воскресенье завершается Великий пост. Символами торжества издавна стали куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

Обычай красить яйца восходит к древнему преданию о Марии Магдалине. Она принесла римскому императору Тиберию весть о воскресении Христа, протянув ему белое яйцо. Усомнившись в ее словах, император заметил, что это так же невозможно, как белому яйцу вдруг покраснеть. Яйцо тотчас изменило цвет.

Что касается кулича, то с ним связано другое предание. Когда Христос воскрес, то являлся апостолам во время их трапез. Они начали оставлять за столом место для своего Учителя и ставить хлеб для него. Со временем традиция пришла и в каждую семью - на Пасху стали выпекать особый хлеб.



Традиционная творожная Пасха напоминает по форме усеченную пирамиду. Это символ Гроба Господня и память о великом воскресении, пишет журнал "Фома". На пасху размещают и первые буквы праздничного приветствия — «ХВ».

В праздничный день близкие собираются за общим столом. Однако священнослужители напоминают, что главное в Пасхе — не обильное застолье, а духовная радость. Торжества продолжаются 40 дней, вплоть до праздника Вознесения Господня.

