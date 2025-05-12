Не штрафом единым: как могут ужесточить наказание за блокировку дороги для «Скорой помощи»

В России собираются ужесточить наказания для водителей, которые не пропускают машины скорой помощи. Сейчас за это нарушение чаще всего выписывают штраф около 5–7 тысяч рублей, водительских прав лишают редко. Однако депутаты предложили более радикальные меры.

Депутаты предлагают сделать штрафы больше — до 20–30 тысяч рублей, а права забирать обязательно на срок от трех месяцев до двух лет, передают РИА Новости.

Почему решили так делать

Идея принадлежит депутатам из ЛДПР, в том числе Ярославу Нилову, который занимается вопросами труда и социальной политики. Он говорит, что случаев, когда водители мешают скорой, стало больше. А это очень опасно, ведь от того, как быстро приедет врач, может зависеть жизнь человека. Именно с этим и связано более суровое наказание за нарушение, чем сейчас.

Что конкретно хотят изменить в законе

Законопроект уже внесли в Госдуму. Он предлагает добавить в Кодекс об административных правонарушениях пункт, который обяжет лишать прав за непредоставление преимущества машине скорой помощи на срок до двух лет.

Лишение прав — обязательно

Депутаты хотят, чтобы денежное наказание и лишение прав назначались вместе — нельзя будет отделаться только штрафом. Если факт нарушения подтвердится, водитель обязательно потеряет права. Это должно сделать наказание более серьезным и снизить количество случаев, когда скорая не может быстро проехать из-за других машин.

История из Петербурга

В прошлом году в Северной столице женщина за рулем красной иномарки создала настоящий затор во дворе, не пропуская скорую. Машина с мигалками не могла проехать целых 15 минут, причем в «карете» был больной ребенок. Медработники просили нарушительницу уступить дорогу, но женщина не реагировала и даже ругалась. Отъехать она согласилась только после того, как ей пригрозили полицией.

Как выяснилось, в отношении нарушительницы составили административный протокол. К счастью, ребенку не требовалась экстренная помощь, и его жизни ничего не угрожало, но все могло быть по-другому. Этот случай наглядно показывает, как опасно так вести себя на дороге, особенно когда речь идет о машинах с мигалками.