Не смотрите на закат с плохими мыслями: народные приметы на 1 июля, которые многих удивят

В народном календаре 1 июля называли Ярилиным днем или Макушкой лета.

Наши предки посвящали эту дату Яриле — древнему славянскому символу солнца, тепла и жизненной силы.

Народные приметы на 1 июля: что нельзя делать

По старинным поверьям, в Ярилин день нельзя предаваться грусти и унынию. Считалось, что плохое настроение способно отпугнуть удачу на всё оставшееся лето.

Под запретом были слёзы. Наши предки верили, что плач 1 июля привлекает в жизнь новые огорчения.

Запрещалось сплетничать, осуждать окружающих и говорить злые слова. Считалось, что любой негатив, сказанный в этот день, обязательно вернётся к тому, кто его произнёс.

Нельзя было выносить из дома огонь — печные угли, горящие лучины или свечи. Огонь символизировал жизненную силу семьи, поэтому его старались беречь.

Плохой приметой считалось провести весь день в полном молчании. Люди верили, что тишина может привлечь нечистую силу.

Также старались не провожать закат с тяжёлыми мыслями. Если смотреть на заходящее солнце в плохом настроении, тревоги и переживания останутся с человеком до конца лета.

Народные приметы на 1 июля: что можно делать

На рассвете мужчины и женщины выходили косить траву. Такой труд считался не только полезным, но и символическим — люди благодарили землю и солнце за будущий урожай.

В этот день было принято просить высшие силы о достатке, здоровье и благополучии семьи. Считалось, что обращения, произнесённые 1 июля, обязательно будут услышаны.

Ярилин день считался удачным временем для начала новых дел. Можно было принимать важные решения, подписывать документы, строить планы и запускать новые проекты.

Разрешалось делать покупки, особенно полезные для дома. При этом пустые и необдуманные траты старались избегать, чтобы не отпугнуть достаток.

Особое внимание уделяли домовому. Для него оставляли сладкие угощения — пряники, конфеты, булочки или мёд. Верили, что довольный хранитель дома будет весь год оберегать семью.

Народные приметы

Если утром над землёй долго держался густой туман, ждали сильную жару.

Вечерняя радуга считалась предвестником нескольких ясных дней.

Быстро исчезающие после рассвета облака над водоёмами сулили устойчивое тепло.

Если крот насыпал высокие земляные холмики, ожидали хорошую погоду.

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