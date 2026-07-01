Не смотрите на закат с плохими мыслями: народные приметы на 1 июля, которые многих удивят

Наши предки посвящали эту дату Яриле — древнему славянскому символу солнца, тепла и жизненной силы.
Народные приметы на 1 июля: что нельзя делать
По старинным поверьям, в Ярилин день нельзя предаваться грусти и унынию. Считалось, что плохое настроение способно отпугнуть удачу на всё оставшееся лето.
Под запретом были слёзы. Наши предки верили, что плач 1 июля привлекает в жизнь новые огорчения.
Запрещалось сплетничать, осуждать окружающих и говорить злые слова. Считалось, что любой негатив, сказанный в этот день, обязательно вернётся к тому, кто его произнёс.
Нельзя было выносить из дома огонь — печные угли, горящие лучины или свечи. Огонь символизировал жизненную силу семьи, поэтому его старались беречь.
Плохой приметой считалось провести весь день в полном молчании. Люди верили, что тишина может привлечь нечистую силу.
Также старались не провожать закат с тяжёлыми мыслями. Если смотреть на заходящее солнце в плохом настроении, тревоги и переживания останутся с человеком до конца лета.
Народные приметы на 1 июля: что можно делать
На рассвете мужчины и женщины выходили косить траву. Такой труд считался не только полезным, но и символическим — люди благодарили землю и солнце за будущий урожай.
В этот день было принято просить высшие силы о достатке, здоровье и благополучии семьи. Считалось, что обращения, произнесённые 1 июля, обязательно будут услышаны.
Ярилин день считался удачным временем для начала новых дел. Можно было принимать важные решения, подписывать документы, строить планы и запускать новые проекты.
Разрешалось делать покупки, особенно полезные для дома. При этом пустые и необдуманные траты старались избегать, чтобы не отпугнуть достаток.
Особое внимание уделяли домовому. Для него оставляли сладкие угощения — пряники, конфеты, булочки или мёд. Верили, что довольный хранитель дома будет весь год оберегать семью.
Народные приметы
- Если утром над землёй долго держался густой туман, ждали сильную жару.
- Вечерняя радуга считалась предвестником нескольких ясных дней.
- Быстро исчезающие после рассвета облака над водоёмами сулили устойчивое тепло.
- Если крот насыпал высокие земляные холмики, ожидали хорошую погоду.
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