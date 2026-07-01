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Не смотрите на закат с плохими мыслями: народные приметы на 1 июля, которые многих удивят

Опубликовано: 1 июля 2026 01:10
 Проверено редакцией
Не смотрите на закат с плохими мыслями: народные приметы на 1 июля, которые многих удивят
Не смотрите на закат с плохими мыслями: народные приметы на 1 июля, которые многих удивят
Городовой ру
В народном календаре 1 июля называли Ярилиным днем или Макушкой лета.

Наши предки посвящали эту дату Яриле — древнему славянскому символу солнца, тепла и жизненной силы.

Народные приметы на 1 июля: что нельзя делать

По старинным поверьям, в Ярилин день нельзя предаваться грусти и унынию. Считалось, что плохое настроение способно отпугнуть удачу на всё оставшееся лето.

Под запретом были слёзы. Наши предки верили, что плач 1 июля привлекает в жизнь новые огорчения.

Запрещалось сплетничать, осуждать окружающих и говорить злые слова. Считалось, что любой негатив, сказанный в этот день, обязательно вернётся к тому, кто его произнёс.

Нельзя было выносить из дома огонь — печные угли, горящие лучины или свечи. Огонь символизировал жизненную силу семьи, поэтому его старались беречь.

Плохой приметой считалось провести весь день в полном молчании. Люди верили, что тишина может привлечь нечистую силу.

Также старались не провожать закат с тяжёлыми мыслями. Если смотреть на заходящее солнце в плохом настроении, тревоги и переживания останутся с человеком до конца лета.

Народные приметы на 1 июля: что можно делать

На рассвете мужчины и женщины выходили косить траву. Такой труд считался не только полезным, но и символическим — люди благодарили землю и солнце за будущий урожай.

В этот день было принято просить высшие силы о достатке, здоровье и благополучии семьи. Считалось, что обращения, произнесённые 1 июля, обязательно будут услышаны.

Ярилин день считался удачным временем для начала новых дел. Можно было принимать важные решения, подписывать документы, строить планы и запускать новые проекты.

Разрешалось делать покупки, особенно полезные для дома. При этом пустые и необдуманные траты старались избегать, чтобы не отпугнуть достаток.

Особое внимание уделяли домовому. Для него оставляли сладкие угощения — пряники, конфеты, булочки или мёд. Верили, что довольный хранитель дома будет весь год оберегать семью.

Народные приметы

  • Если утром над землёй долго держался густой туман, ждали сильную жару.
  • Вечерняя радуга считалась предвестником нескольких ясных дней.
  • Быстро исчезающие после рассвета облака над водоёмами сулили устойчивое тепло.
  • Если крот насыпал высокие земляные холмики, ожидали хорошую погоду.

Ранее мы писали о мудрости Омара Хайяма о том, как завершить начатое дело.

Автор:
Александр Асташкин
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