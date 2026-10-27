Не содой, а другим порошком: 2 ложки в кипяток – жирные сковородки отмывает на ура

От жирного налёта на сковороде с давних времен применяется горчичный порошок как мягкое обезжиривающее средство

Горчичный порошок облегчает удаление свежих и умеренно застарелых жирных загрязнений. С толстым чёрным нагаром средство не справится: запёкшееся масло образует прочную корку, которую одной горчицей за 15 минут не растворить.

Как отмыть сковороду горчичным порошком

Возьмите две столовые ложки сухого горчичного порошка (не горчицы в тюбике) и постепенно добавляйте тёплую воду, пока не получится густая кашица. Нанесите смесь на остывшую загрязнённую поверхность и оставьте на 15–20 минут. Затем пройдитесь мягкой губкой, тщательно смойте тёплой водой и вытрите насухо. Если жир остался, повторите процедуру.

Против более стойкого жира на внешней стороне сковороды можно использовать горячий раствор: разведите 1–2 столовые ложки горчичного порошка в горячей воде и поместите сковороду в раствор на 15–20 минут. Под действием температуры жир размягчится, и его легче будет снять губкой.

Горчица хорошо отмывает и стеклянные крышки и выручает, когда нужно справиться с жирной плёнкой на металлической посуде или противне.

Важные ограничения

Для антипригарных сковородок метод не подойдёт: их нельзя тереть сухим порошком, твёрдые частицы могут поцарапать поверхность. Если покрытие уже повреждено, домашние способы его не восстановят.

Что делать с настоящим нагаром

Если корка чёрная и многолетняя, горчица бессильна. Для нержавеющей стали подойдут специализированные средства или кипячение с содой. Чугунную посуду очищают с учётом её защитного масляного слоя: после чистки её обязательно просушивают и промасливают.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, как очистить утюг от накипи.