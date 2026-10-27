Не содой, а другим порошком: 2 ложки в кипяток – жирные сковородки отмывает на ура

Горчичный порошок облегчает удаление свежих и умеренно застарелых жирных загрязнений. С толстым чёрным нагаром средство не справится: запёкшееся масло образует прочную корку, которую одной горчицей за 15 минут не растворить.
Как отмыть сковороду горчичным порошком
Возьмите две столовые ложки сухого горчичного порошка (не горчицы в тюбике) и постепенно добавляйте тёплую воду, пока не получится густая кашица. Нанесите смесь на остывшую загрязнённую поверхность и оставьте на 15–20 минут. Затем пройдитесь мягкой губкой, тщательно смойте тёплой водой и вытрите насухо. Если жир остался, повторите процедуру.
Против более стойкого жира на внешней стороне сковороды можно использовать горячий раствор: разведите 1–2 столовые ложки горчичного порошка в горячей воде и поместите сковороду в раствор на 15–20 минут. Под действием температуры жир размягчится, и его легче будет снять губкой.
Горчица хорошо отмывает и стеклянные крышки и выручает, когда нужно справиться с жирной плёнкой на металлической посуде или противне.
Важные ограничения
Для антипригарных сковородок метод не подойдёт: их нельзя тереть сухим порошком, твёрдые частицы могут поцарапать поверхность. Если покрытие уже повреждено, домашние способы его не восстановят.
Что делать с настоящим нагаром
Если корка чёрная и многолетняя, горчица бессильна. Для нержавеющей стали подойдут специализированные средства или кипячение с содой. Чугунную посуду очищают с учётом её защитного масляного слоя: после чистки её обязательно просушивают и промасливают.
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