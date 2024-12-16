Что можно и нельзя делать петербуржцам в праздник Николая Чудотворца

В четверг, 19 декабря, православные христиане чтят память Николая Чудотворца, покровителя, известного своими добрыми делами и благотворительностью. Этот день в народе называют Никола Зимний и связан он с особыми традициями и запретами. Рассказываем, как петербуржцам провести этот день.

Что нельзя делать в Николу Зимнего

Не давайте деньги в долг, иначе год будет финансово неудачным.

Избегайте продуктов животного происхождения, так как день выпадает на период поста.

Не занимайтесь домашними делами, иначе все будет ломаться в течение года.

Не позволяйте себе грустить — считается, что это приведет к усилению морозов.

Традиции праздника

Этот день принято проводить в кругу близких. Люди мирятся с теми, с кем были в ссоре, и устраивают застолья. Считается, что Николай Чудотворец спускается на землю, творит чудеса и помогает нуждающимся. Ему молятся о здоровье, улучшении судьбы, помощи в работе или личной жизни.

Народные приметы о погоде

Если на Николу появился иней — следующий год порадует хорошим урожаем овса.

Солнечная и морозная погода предвещает богатый урожай.

Много снега в этот день — весной будет много травы.

Праздник Никола Зимний напоминает о важности доброты, примирения и веры в чудеса. Следуя традициям, люди обращаются к святому за помощью и поддержкой, с надеждой на благополучный год.