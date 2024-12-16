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Что можно и нельзя делать петербуржцам в праздник Николая Чудотворца

16 декабря 2024 18:29
Не такой уж добрый праздник: петербуржцам напомнили 4 запрета на 19 декабря, чтобы не накликать беду
Что можно и нельзя делать петербуржцам в праздник Николая Чудотворца
Фото Городовой.ру

Православные отмечают Николу Зимнего, следуя традициям и приметам.

В четверг, 19 декабря, православные христиане чтят память Николая Чудотворца, покровителя, известного своими добрыми делами и благотворительностью. Этот день в народе называют Никола Зимний и связан он с особыми традициями и запретами. Рассказываем, как петербуржцам провести этот день.

Что нельзя делать в Николу Зимнего

  • Не давайте деньги в долг, иначе год будет финансово неудачным.
  • Избегайте продуктов животного происхождения, так как день выпадает на период поста.
  • Не занимайтесь домашними делами, иначе все будет ломаться в течение года.
  • Не позволяйте себе грустить — считается, что это приведет к усилению морозов.

Традиции праздника

Этот день принято проводить в кругу близких. Люди мирятся с теми, с кем были в ссоре, и устраивают застолья. Считается, что Николай Чудотворец спускается на землю, творит чудеса и помогает нуждающимся. Ему молятся о здоровье, улучшении судьбы, помощи в работе или личной жизни.

Народные приметы о погоде

  • Если на Николу появился иней — следующий год порадует хорошим урожаем овса.
  • Солнечная и морозная погода предвещает богатый урожай.
  • Много снега в этот день — весной будет много травы.

Праздник Никола Зимний напоминает о важности доброты, примирения и веры в чудеса. Следуя традициям, люди обращаются к святому за помощью и поддержкой, с надеждой на благополучный год.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ПриметыСанкт-Петербург
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