Не только «Алые»: море, яхты и вкусная еда — один фестиваль объединит это в Петербурге

На мероприятии смогут найти себе занятие и взрослые, и дети.

21 июня 2025 года в Кронштадте, на территории музейно-исторического парка «Остров фортов», пройдет пятый по счету фестиваль «Паруса Кронштадта». Это настоящий праздник для всех, кто любит море, яхты, музыку и вкусную еду.

Мероприятие уже стало доброй традицией и входит в официальную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), так что гостей ждут не только развлечения, но и атмосфера большого события.

Здесь найдут чем заняться и взрослые, и дети.

Что будет на фестивале?

Фестиваль обещает быть насыщенным и разнообразным. С самого утра на «Острове фортов» откроются тематические интерактивные площадки, посвященные эпохе Петра Первого.

Здесь можно будет почувствовать себя настоящим матросом: пострелять в лучном тире и поучаствовать в игровых боях.

Любители ремесел смогут научиться вязать морские узлы, делать свечи, изготавливать деревянные игрушки и куклы, а также познакомиться с колокольным делом, гончарным ремеслом и кузницей.

Для тех, кто интересуется историей, будет работать сенатская канцелярия, пекарня и даже чеканка монет — настоящий погружение в быт начала XVIII века.

Особое внимание уделено военной тематике: на площадке «Военное дело эпохи Петра Первого» разместится полевая позиция русской артиллерии и лагерь Бомбардирной роты Преображенского полка.

Там пройдут показательные строевые выступления, залпы пороховой пушки и караульная служба.

А чтобы настроение было по-настоящему праздничным, гостей развлекут шуты, ходулисты и уличные театры. Для любителей танцев организуют мастер-классы по бальному танцу XVIII века, а также парад исторических персонажей и народные игры.

Музыка и развлечения

Главная сцена фестиваля соберет популярных артистов и кавер-группы. В этом году выступят «Дунаевский Orchestra», True Party Band и другие коллективы. Хедлайнером станет молодой певец Ваня Дмитриенко, сообщает КП.

Спорт и морские прогулки

Не забыли на фестивале и про активный отдых. На спортивной площадке «Мама, папа, я — спортивная семья» пройдут семейные соревнования по баскетболу, мини-футболу, мини-гольфу и командные эстафеты.

А главной морской «изюминкой» станут прогулки на крейсерских парусно-моторных яхтах по Финскому заливу.

Можно будет не только насладиться красотой залива, но и почувствовать себя настоящим яхтсменом — для новичков даже проведут бесплатные мастер-классы по управлению парусной яхтой.

Гастрономия и ярмарка

Фестиваль «Паруса Кронштадта» славится своей гастрономической зоной. Здесь можно будет попробовать все — от свежих устриц и первых блюд до бургеров и сладостей.

На ярмарке «Петербургская ярмарка» представят продукцию региональных производителей и сувениры от местных мастеров. Это отличное место, чтобы не только подкрепиться, но и приобрести памятные подарки и уникальные вещи ручной работы.

Вход и время

Самое приятное — вход на фестиваль свободный для всех желающих. Мероприятие пройдет 21 июня и начнется в 10 часов утра.

«Паруса Кронштадта» — это не просто фестиваль, а настоящий праздник для всей семьи, который объединяет историю, спорт, музыку и вкусную еду.

Этот фестиваль уже стал одним из самых любимых событий Петербурга, и в 2025 году обещает быть еще интереснее и насыщеннее.