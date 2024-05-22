Не только колбаса и квас: три простых, но оригинальных рецепта окрошки

В летний период очень популярна окрошка. И если классический вариант с колбасой и квасом вам уже надоел, то эти рецепты будут как раз кстати. Вот три популярных варианта холодного супа, которые готовятся элементарно, а получаются гораздо вкуснее.
Окрошка с яблоком на кефире
Этот рецепт подойдет для вегетарианцев и тех, кто устал от колбасы и мяса. Чтобы блюдо приобрело приятную кислинку, лучше всего выбирать зеленые сорта яблок.
Для приготовления вам понадобятся:
- огурцы — 3 шт.,
- яблоки — 2 шт.,
- редис — 10 шт.
- кефир — 1.5 л,
- сметана — 1 ст. л.,
- горчица — 1⁄2 ч. л.,
- лук зеленый — 3-4 пера,
- укроп — 3-4 веточки,
- соль и перец — по вкусу.
У яблок удалите сердцевину, а затем нарежьте плоды соломкой. Если любите помягче, предварительно можно убрать кожуру. Огурцы и редис тоже нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите.
Переложите все компоненты в глубокую миску или кастрюлю, добавьте сметану, горчицу и специи. Залейте блюдо холодным кефиром и подавайте к столу.
Окрошка с копченой курицей
Этот рецепт оценят любители мяса, уставшие от колбасы. Благодаря курице окрошка приобретет приятные пикантные ноты.
Вам потребуются следующие продукты:
- картофель — 5 шт.,
- яйца — 6 шт.,
- огурцы — 4 шт.,
- копченая курица — 2 окорока,
- редис — 10 шт.,
- перья лука — 3 шт.,
- укроп — 1⁄2 пучка,
- петрушка — 1⁄2 пучка,
- лимонная кислота и соль — щепотка,
- сметана и минералка — по вкусу.
Картофель и яйца сперва отварите, а затем порубите кубиками вместе с курицей и оставшимися овощами. Мелко нарежьте зелень и объедините все компоненты в глубокой емкости.
Добавьте соль и лимонку, залейте блюдо квасом и сверху выложите немного сметаны.
Грибная окрошка на квасе
Любителям нестандартных сочетаний непременно стоит попробовать это блюдо. Оно представляет собой нечто среднее между грибным супом и классической окрошкой. При этом варить грибы для такого блюда не придется.
Подготовьте следующие продукты:
- маринованные грибы — 1/2 кг,
- отварная картошка — 3-4 шт.,
- огурцы — 2-3 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- вареные яйца — 2 шт.,
- перья зеленого лука — 100 г,
- горчица — 2 ст. л.,
- квас — 1 бутыль,
- сметана и специи по желанию.
Грибы сполосните и отложите в сторону, чтобы лишняя вода стекла. За это время нарежьте овощи кубиками. Если предпочитаете соломку или тертый вариант, можно сделать и так.
Яйца очистите и разберите их на белки и желтки. Белки тоже порежьте, а желтки перемешайте вместе с горчицей.
Соедините все компоненты, включая горчичную заправку, влейте квас и дайте блюду немного настояться. Напоследок приправьте специями и украсьте сметаной, делится рецептами портал KP.ru.
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