Не только колбаса и квас: три простых, но оригинальных рецепта окрошки

В летний период очень популярна окрошка. И если классический вариант с колбасой и квасом вам уже надоел, то эти рецепты будут как раз кстати. Вот три популярных варианта холодного супа, которые готовятся элементарно, а получаются гораздо вкуснее.

Окрошка с яблоком на кефире

Этот рецепт подойдет для вегетарианцев и тех, кто устал от колбасы и мяса. Чтобы блюдо приобрело приятную кислинку, лучше всего выбирать зеленые сорта яблок.

Для приготовления вам понадобятся:

огурцы — 3 шт.,

яблоки — 2 шт.,

редис — 10 шт.

кефир — 1.5 л,

сметана — 1 ст. л.,

горчица — 1⁄2 ч. л.,

лук зеленый — 3-4 пера,

укроп — 3-4 веточки,

соль и перец — по вкусу.

У яблок удалите сердцевину, а затем нарежьте плоды соломкой. Если любите помягче, предварительно можно убрать кожуру. Огурцы и редис тоже нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите.

Переложите все компоненты в глубокую миску или кастрюлю, добавьте сметану, горчицу и специи. Залейте блюдо холодным кефиром и подавайте к столу.

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Окрошка с копченой курицей

Этот рецепт оценят любители мяса, уставшие от колбасы. Благодаря курице окрошка приобретет приятные пикантные ноты.

Вам потребуются следующие продукты:

картофель — 5 шт.,

яйца — 6 шт.,

огурцы — 4 шт.,

копченая курица — 2 окорока,

редис — 10 шт.,

перья лука — 3 шт.,

укроп — 1⁄2 пучка,

петрушка — 1⁄2 пучка,

лимонная кислота и соль — щепотка,

сметана и минералка — по вкусу.

Картофель и яйца сперва отварите, а затем порубите кубиками вместе с курицей и оставшимися овощами. Мелко нарежьте зелень и объедините все компоненты в глубокой емкости.

Добавьте соль и лимонку, залейте блюдо квасом и сверху выложите немного сметаны.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Грибная окрошка на квасе

Любителям нестандартных сочетаний непременно стоит попробовать это блюдо. Оно представляет собой нечто среднее между грибным супом и классической окрошкой. При этом варить грибы для такого блюда не придется.

Подготовьте следующие продукты:

маринованные грибы — 1/2 кг,

отварная картошка — 3-4 шт.,

огурцы — 2-3 шт.,

морковь — 1 шт.,

вареные яйца — 2 шт.,

перья зеленого лука — 100 г,

горчица — 2 ст. л.,

квас — 1 бутыль,

сметана и специи по желанию.

Грибы сполосните и отложите в сторону, чтобы лишняя вода стекла. За это время нарежьте овощи кубиками. Если предпочитаете соломку или тертый вариант, можно сделать и так.

Яйца очистите и разберите их на белки и желтки. Белки тоже порежьте, а желтки перемешайте вместе с горчицей.

Соедините все компоненты, включая горчичную заправку, влейте квас и дайте блюду немного настояться. Напоследок приправьте специями и украсьте сметаной, делится рецептами портал KP.ru.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru