Городовой / Полезное / Не в духовке и не на сковородке: шоколадная запеканка в микроволновке за 10 минут
Не в духовке и не на сковородке: шоколадная запеканка в микроволновке за 10 минут

Опубликовано: 16 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Не в духовке и не на сковородке: шоколадная запеканка в микроволновке за 10 минут
Не в духовке и не на сковородке: шоколадная запеканка в микроволновке за 10 минут
Быстрая запеканка без муки и без манки

Шоколадная запеканка без муки и манки готовится действительно за 10 минут: половину из этого времени займет замешивание теста. Это легкий в приготовлении десерт с мягкой текстурой и ярким вкусом, который съедается за завтраком на раз-два. Рецептом поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 2 шт.;
  • творог – 400 г;
  • какао-порошок – 30 г;
  • кукурузный крахмал – 20 г;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления

Взбейте в емкости яйца и оба вида сахара, посолите. Добавьте творог, какао-порошок и кукурузный крахмал, все хорошо промешайте до однородного состояния.

Тесто переложите в компактную форму, которая может вместиться в микроволновую печь. Включите ее на мощность 800 Вт на 5 минут, после чего подождите, пока запеканка не остынет.

Перед подачей полейте запеканку сгущенкой, ягодным вареньем или шоколадным топпингом.

Ранее портал «Городовой» рассказал, что полезнее для жарки – рафинированное или нерафинированное масло.

Автор:
Татьяна Идулбаева
