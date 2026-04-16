Не в духовке и не на сковородке: шоколадная запеканка в микроволновке за 10 минут

Шоколадная запеканка без муки и манки готовится действительно за 10 минут: половину из этого времени займет замешивание теста. Это легкий в приготовлении десерт с мягкой текстурой и ярким вкусом, который съедается за завтраком на раз-два. Рецептом поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 2 шт.;
- творог – 400 г;
- какао-порошок – 30 г;
- кукурузный крахмал – 20 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- ванильный сахар – 10 г;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления
Взбейте в емкости яйца и оба вида сахара, посолите. Добавьте творог, какао-порошок и кукурузный крахмал, все хорошо промешайте до однородного состояния.
Тесто переложите в компактную форму, которая может вместиться в микроволновую печь. Включите ее на мощность 800 Вт на 5 минут, после чего подождите, пока запеканка не остынет.
Перед подачей полейте запеканку сгущенкой, ягодным вареньем или шоколадным топпингом.
