Не захламить, не покурить: в московских новостройках окончательно отказались от балконов

Опубликовано: 21 сентября 2025 13:59
Москва
Фото: Городовой.ру

Больше над головами не свисают гряды козырьков.

В московских новостройках стремительно редеют балконы. Еще десять лет назад лоджия считалась обязательной частью квартиры, а сегодня «летние помещения» встречаются лишь в каждом пятом жилом комплексе комфорт-класса. В сегменте апартаментов ситуация еще жестче: балкон — редкий бонус, а не норма.

Застройщики объясняют это модой на «чистую архитектуру» и привычкой жильцов превращать балконы в кладовки, стеклить на свой вкус и портить фасады. Но за красивыми словами стоит простая арифметика.

Квадратный метр лоджии при продаже учитывается лишь наполовину, а балкона и вовсе на треть. Когда «квадрат» квартиры в Москве стоит 300 тысяч рублей, застройщик за лоджию получит максимум 150 тысяч, за балкон — и того меньше. Выгоды почти нет, а затраты на строительство остаются.

Вместо привычных лоджий покупателям предлагают альтернативу — кладовки в подвале. Их продают отдельно, и цена доходит до миллиона рублей за пару квадратных метров. Понятно, что не все готовы платить такие деньги за «подземный балкон». Если подвал начнет заливать, то это уже проблема УК, ведь к моменту, пока жильцы дойдут до написания претензии, уже и гарантия подойдет к концу.

Тем не менее спрос на квартиры с балконами сохраняется. Те, для кого это принципиально, находят предложения: где-то строят необычные по форме балконы — полукруглые, треугольные, а где-то в моду вошли «французские». Это не больше чем дверь с ограждением: выйти, поставить кресло или сушилку нельзя, но вдохнуть уличный воздух всё-таки получится.

В итоге Москва всё больше застраивается гладкими фасадами, где личное пространство заканчивается на окне. А классический балкон постепенно превращается в редкость — и, похоже, в привилегию.

Игорь Мустафин
