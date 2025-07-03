Небоскребы против истории: почему петербуржцы восстали против новых башен «Газпрома»

Строительство новых башен «Лахта-2» и «Лахта-3» в Санкт-Петербурге вызвало не просто дискуссию, а настоящую волну общественного недовольства, захлестнувшую горожан, градозащитников и архитектурное сообщество. Причины протеста — не только эстетические, но и экономические, социальные и культурные.

Искажение «открыточных видов» — эстетический аргумент

Градозащитники Петербурга выступили резко против новых небоскребов.

«Небоскребы запланированы вдвое выше «Лахта-центра», и они — цитата — «навсегда исказят все открыточные виды города», — предостерегает Telegram-канал «На защиту Петербурга!».

Инициативная группа планирует вынести вопрос на референдум, стремясь остановить возведение башен.

Архитектор Михаил Заутренников подчеркивает:

«Думаю, новая высотка вызовет еще больше критики, чем первый небоскрёб Газпрома. И в этот раз к специалистам и градозащитникам присоединятся люди с улицы. И дело не в эстетике: экономический и социальный кризис — не время для имиджевых проектов. Это не вопрос эстетики, а скорее экономики, экологии и здравого смысла».

Угроза статусу ЮНЕСКО — реальный риск

Главный страх — потеря статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Градозащитники уверены:

«После завершения строительства «Лахта-2» и «Лахта-3» Петербург могут убрать из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, что, в свою очередь, станет «зеленым светом» для создания новых строительных проектов, обесценивающих историческую ценность города».

Этот риск отнюдь не надуманный — комитет ЮНЕСКО уже делал предупреждение Петербургу из-за «Лахта-центра». Прецеденты лишения статуса из-за изменений городской среды имели место с Дрезденом и Ливерпулем.

«Гигантизм» и «провинциальность затеи» — оценка экспертов

Многие специалисты считают проект проявлением архитектурного гигантизма и корпоративных амбиций. Директор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев утверждает:

«В Петербурге постройка абсолютно неуместная и бессмысленная с экономической точки зрения. Это исключительно воплощение амбиций заказчика. Петербург ставит себя в ряд азиатских городов, где продолжается соревнование небоскребов: Дубай, Куала-Лумпур и т. д.».

Архитектурный критик Мария Элькина подмечает:

«Это очень большой ресурс, вложенный непонятно во что — неясно, какую непосредственную выгоду это принесёт городу: что получит от башни Петербург, что получит Газпром? Это эффектная игрушка, на которую будет потрачено очень много денег без очевидной пользы для всех сторон».

Социальный разрыв и экономическая нецелесообразность — аргументы горожан

Петербуржцы и эксперты указывают на социальную несправедливость.

«Наш город теряет свою индивидуальность. Европа уже отказывается от небоскребов. А мы все хотим доказать, что выше всех», — отмечают горожане.

Архитектор Заутренников соглашается:

«Это не вопрос эстетики, а скорее экономики, экологии и здравого смысла».

Многие напоминают, что первая башня — «Лахта-центр» — до сих пор не используется на полную мощность, и новые объекты могут постигнуть та же участь.

Власти и инвестор — заверения в безопасности проекта

Губернатор Александр Беглов уверяет, что место для новых небоскребов не входит в границы зон охраны исторического Петербурга и находится вне основных городских панорам.

«Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия», — утверждает градоначальник.

Однако градозащитники представили визуализации, где новые башни доминируют над историческими панорамами, а их силуэты видны из центра города.

Протест против разрушения уникальности

Петербуржцы считают, что развитие города не должно идти за счет разрушения его уникального облика и исторического наследия.

«Город должен развиваться, но не за счет разрушения того, что делает его уникальным. Зона Финского залива должна быть рекреационной, а облик исторической части Санкт-Петербурга — целостным и историческим».

«Никаких башен… пусть Газпром потратит народное достояние на метро, дороги, школы, поликлиники, бассейны и т.д.», — призывают жители.

Строительство «Лахта-2» и «Лахта-3» воспринимается как угроза культурному коду Петербурга, а не как шаг к прогрессу — именно поэтому проект вызывает столь ожесточенное сопротивление.