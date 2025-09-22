От Средневековья к перегрузке: как Выборг теряет свое очарование из-за огромного турпотока

Выборг с его атмосферой европейского Средневековья и уникальной архитектурой стал магнитом для туристов. Но город «начинает задыхаться» от наплыва гостей.
За 10 лет турпоток вырос втрое до 2 миллионов в 2025 году.
Инфраструктура не успевает
Эксперты отмечают дефицит гостиниц высокого класса: пятизвездочных отелей нет, а трех- и четырехзвездочные часто забронированы за год.
В сезон на улицах тесно, в кафе длинные очереди, цены на обеды достигают 700–800 рублей, но качество не всегда оправдано.
«Просто некуда сесть», — резюмирует эксперт Никита Малороссиянцев в беседе с "ДП".
Острый дефицит инфраструктуры и негативное влияние на туристические впечатления не радуют ни гостей, ни самих горожан.