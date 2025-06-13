Нева — дитя землетрясения и цунами: новые доказательства и теории о происхождении главной реки Петербурга

Неве ставят возраст всего четыре тысячелетия. Но последние исследования могут сделать реку намного моложе, а появиться она могла в результате сильного землетрясения, в регионе, который ранее считался сейсмически спокойным.

Данные о реке: география и гидрография

Нева — это единственная река, вытекающая из Ладожского озера. Длина реки всего 74 км, средняя ширина 400-600 м, средняя глубина 8-11 метров. Самое узкое и мелкое место у Ивановских порогов, где ширина составляет 210 метров, а глубина 4. Самые широкие места, до 1250 метров, в дельте реки на одном из рукавов, называемым Большая Нева.

В 1973–1978 годах на Ивановских порогах провели дноуглубительные работы и расширили судовой ход с 85 до 160 метров, что обеспечило двухстороннее движение судов в данном месте.

Особенности Невы: отсутствие весеннего подъема и наводнения

Из-за равномерного стока воды из Ладоги у Невы в течение всего года не бывает весеннего подъема воды и паводков. Причиной частых наводнений в Петербурге является нагон воды в реку ветрами с Финского залива.

Старая версия происхождения: прорыв Ладожских вод

10 000 лет назад вся территория современной дельты реки была покрыта морем. Ладожское озеро соединялось с древним Балтийским морем двумя проливами.

В результате подъема суши Ладожское озеро стало замкнутым водоемом. Реки Тосна и Ижора впадали в Балтику, а река Мга в Ладожское озеро. Уровень воды в Ладоге постепенно поднимался и когда превысил уровень водораздела, озерные воды в районе Ивановских порогов постепенно прорвались к Финскому заливу, сформировав долину реки Невы. Реки Ижора, Тосна и Мга стали притоками Невы.

Нева молодеет: новые исследования

Финский геолог Матти Саарнисто, ранее 40 лет придерживавшийся даты 3100 лет назад, в мае 2018 года заявил, что Нева сформировалась в XII веке. С каждым новым исследованием Нева молодеет.

Землетрясение и цунами: новая гипотеза и геологические находки

В настоящее время выдвигаются гипотезы, связывающие формирование Невы с мощным землетрясением и последовавшим за ним цунами, которые могли произойти в районе Ладожского озера.

Эта версия объясняет быстрое формирование долины реки и наличие характерных геологических отложений. На основе данных, полученных в 2016 году при исследовании русла реки Вуоксы, исследователи предположили, что 3 тысячи лет назад в регионе произошло сильное землетрясение, породившее цунами на Ладоге. Цунами могло вызвать моментальный прорыв Невы с последующим резким снижением уровня в Ладоге. В регионе был настоящий потоп с жертвами, что подтвердилось археологическими находками на берегах Ладоги.

В июне 2022 года гидрологи из Петербургского Федерального исследовательского центра РАН обнаружили на дне в северной части Ладожского озера пять почти вертикальных разломов высотой от 70 до 100 метров. Исследователи утверждают, разломы появились в современную геологическую эпоху в результате мощного землетрясения. Свежие (по меркам геологии) разломы являются подтверждением сделанного в 2016 году предположения.

Многочисленные землетрясения: версия математика Федотова

В 2022 году математик Федотов В.П. опубликовал свою версию происхождения реки. Он считает, что землетрясений, изменивших географию региона, было два: 3000 лет назад и в XIII веке, последнее и породило Неву.

Его версия коррелируется с версией палеогеографа Квасова Д.Д, была поддержана сейсмологом Никоновым А.А. и близка по временным рамкам к версии Саарнисто М.

Индоевропейские корни: еще одна версия происхождения

Как пишет «Путешествия по выходным - 47 регион», есть еще одна версия, менее популярная, но логичная: праиндоевропейское newа «новая». Происхождение связывается с индоевропейскими племенами Прибалтики и Приневья, населявшими края в бронзовом веке, когда произошло образование реки.

По мнению историка В.С. Кулешова, гидроним Нева восходит к праиндоевропейскому и связан с особенностями появления реки: обитатели региона стали свидетелями прорыва вод Ладожского озера в Финский залив, вот и назвали образовавшуюся реку «новой».

Нево — Нева: простая версия происхождения названия

На основе версий о прорыве Невы в средние века, можно предположить, что происхождение названия реки раскрывается очень просто: раньше Ладога назвалась «Нево». На Северо-Западе названия озер имеют средний род, а реки женский, реже мужской, поэтому реке, вытекающей из Нево (оно), дали имя Нева (она).

Финская версия: Nevajoki — открытое болото

Существует несколько версий происхождения названия реки: финское Nevajoki, joki — это река, а neva означает «открытое безлесное болото».

Термин подходящий, но он сохранился в современном финском языке и не имеет аналогов в других финно-угорских языках, что говорит о собственном финском происхождении, например, на саамском neve означает совсем иное — «маленький, быстрый». Эти факты ставят происхождение названия реки от финского под сомнение.

Шведская версия: Nyen — новый

Старошведское Nyen, (совр. шведский ny), что означает «новый». Такое же название Нева носила в средненижненемецком — официальном языке Ганзейского торгового союза, пути которого проходили по этим краям.

Происхождение названия от шведского выглядит абсурдно, оно несозвучно и народ для этих мест пришлый. Что касается немцев, о существании Невы они узнали только в 13 веке, до этого она не упоминается ни в одном письменном источнике. Вероятно, версию протолкнули норманисты.

Тайна Невы остается нераскрытой

История Невы — это захватывающая загадка, над которой продолжают работать ученые. Новые исследования и гипотезы, включая данные о геологических разломах и древних землетрясениях, позволяют по-новому взглянуть на происхождение реки и ее названия.