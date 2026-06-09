Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок

Лето в самом разгаре, и петербуржцев тянет к воде. Но у Роспотребнадзора для нас плохие новости. Специалисты проверили городские пляжи, и результаты оказались, мягко говоря, тревожными.
Полный провал: в Петербурге купаться негде
Если коротко: в черте Санкт-Петербурга официально не осталось ни одного безопасного водоема, сообщила на пресс-конференции ТАСС замначальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.
Еще в начале июня надежда была на Ольгинский пруд, но и он «сдался». На 9 июня проверку провалили все 24 пляжа города. В это число попали и любимые многими Суздальские озера, и Финский залив и берега Ижоры.
Что не так с водой?
Когда санврачи говорят «не соответствует нормам», это не просто придирки.
- Химия: в воде слишком много вредных примесей.
- Микробы: в половине проб нашли опасные бактерии. В Ижоре и Суздальских озерах ситуация самая неприятная.
- Грязный берег: проблемы нашли даже в песке. Почти на всех популярных пляжах почва тоже загрязнена.
Чем можно заболеть?
Многие думают: «Я всю жизнь тут купался и ничего». Но врачи предупреждают: грязная вода — это риск поймать целый букет неприятностей:
- Острые кишечные инфекции (рвота, диарея).
- Гепатит А.
- Церкариоз (в народе — «зуд купальщика», когда кожа покрывается красными пятнами и жутко чешется).
- Паразиты.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге и области уже утонули семь человек.