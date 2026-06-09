Городовой / Новости Петербурга / Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Можно или запрещено садиться на нижнюю полку, если купил билет на верхнюю: в РЖД дали четкий ответ Полезное
Размножить орхидею – проще простого: беру пластиковую бутылку и мох – саженцы растут как на дрожжах Полезное
Не село, а музей под открытым небом: дом для талантливых художников России - где находится, что посмотреть Полезное
Метро — по субботе, автобусы — по воскресенью: как не запутаться в расписании Петербурга на праздники Новости Петербурга
Стеклянные спирали и пробки на дорогах: нужны ли Петербургу новые небоскребы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок

Опубликовано: 9 июня 2026 17:32
 Проверено редакцией
Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок
Ни нырнуть, ни присесть: почему на пляжах Петербурга забраковали не только воду, но и песок
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Роспотребнадзор перед началом купального сезона провёл исследования не только воды, но и почвы .

Лето в самом разгаре, и петербуржцев тянет к воде. Но у Роспотребнадзора для нас плохие новости. Специалисты проверили городские пляжи, и результаты оказались, мягко говоря, тревожными.

Полный провал: в Петербурге купаться негде

Если коротко: в черте Санкт-Петербурга официально не осталось ни одного безопасного водоема, сообщила на пресс-конференции ТАСС замначальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.

Еще в начале июня надежда была на Ольгинский пруд, но и он «сдался». На 9 июня проверку провалили все 24 пляжа города. В это число попали и любимые многими Суздальские озера, и Финский залив и берега Ижоры.

Что не так с водой?

Когда санврачи говорят «не соответствует нормам», это не просто придирки.

  • Химия: в воде слишком много вредных примесей.
  • Микробы: в половине проб нашли опасные бактерии. В Ижоре и Суздальских озерах ситуация самая неприятная.
  • Грязный берег: проблемы нашли даже в песке. Почти на всех популярных пляжах почва тоже загрязнена.

Чем можно заболеть?

Многие думают: «Я всю жизнь тут купался и ничего». Но врачи предупреждают: грязная вода — это риск поймать целый букет неприятностей:

  • Острые кишечные инфекции (рвота, диарея).
  • Гепатит А.
  • Церкариоз (в народе — «зуд купальщика», когда кожа покрывается красными пятнами и жутко чешется).
  • Паразиты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге и области уже утонули семь человек.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью