Никакого праздника: почему турки не отмечают дни рождения, как это делаем мы

Турки, хотя и любят от души погулять и повеселиться, в отличие от россиян наотрез отказываются отмечать дни рождения. Даже круглые даты обходятся без банкетов, кучи гостей и презентов. Не удивляйтесь, если в этой стране на вас посмотрят с осуждением, если отважитесь праздновать именины в местном кафе или ресторане.

Источник фото: Elena Mayorova/Globallookpress.com

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Причины такого игнорирования самой важной даты в жизни каждого человека, доподлинно неизвестны. Возможно, в этом есть какой-то сакральный смысл, боязнь напугать духов или что-то подобное. Но существует версия, что многие турки старше 30 лет попросту не в курсе, в какой день они родились. Сотрудники местных ЗАГСов записывали новорожденных в более поздние даты, а иногда и вовсе чесали всех под одну гребенку, ставя для простоты первое число года, 1 января.

Некоторых мужчин намеренно "состаривали", чтобы отсрочить их службу в армии. Словом, странные порядки царят в солнечной стране, хотя она давно считается развитой, а жители не прочь провести время весело.

День рождения в Турции проходит, как и обычный будний день. А если виновник торжества позовет друзей и родных в заведение на ужин, то счет оплачивается согласно заказанным блюдам каждым из гостей. Это некая замена подарку, который никто и не подумает покупать. Дни рождения отмечают только для детей, и то до определенного возраста. Тут закатывают настоящий праздник, с аниматорами, воздушными шарами, гостями и горами сладостей.

Отдельного внимания заслуживают свадьбы турков. На неформальной части торжества вы не увидите обилия салатов, горячих блюд, закусок. Максимум, что подают к столу - небольшие бутерброды-канапе, нарезанные овощи и фрукты, снеки. Напитков, кроме той же колы или фанты, тут тоже не встретить. Ну а если вы явились на банкет в надежде отведать свадебный торт, вас ждет горькое разочарование. Многоярусные нарядные десерты в Турции обычно являют собой кусок пластмассы, просто для декора. Их могут делать на заказ или брать в прокат у других пар, которые уже поженились.

Источник фото: Elena Mayorova/Globallookpress.com

Виктор Лисицын/Globallookpress.com

Типичная для россиянок традиция бросать на свадьбе букет невесты для турчанок тоже не свойственна. Незамужние подружки брачующейся используют другой способ ускорить собственное замужество. Они пишут на подошве туфли невесты свои имена. А после следят. Чье имя сотрется быстрее той и быть женой в ближайшее время.

Источник фото: Elena Mayorova/Globallookpress.com