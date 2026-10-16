Новая эра Михайловского театра: главный пост занял знаменитый певец Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков — один из лучших оперных басов мира и Народный артист России.

В петербургском Михайловском театре на должность художественного руководителя и директора назначили всемирно известного оперного певца Ильдара Абдразакова.

Назначение уже официально утвердил Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Теперь артист будет совмещать две главные роли: отвечать и за творчество, и за руководство театром.

Это поможет быстрее принимать решения, без лишней бюрократии. Театру будет проще искать новые идеи, подбирать артистов и планировать работу на годы вперед.

Кто такой Ильдар Абдразаков?

Ильдар Абдразаков — один из лучших оперных басов мира и Народный артист России. Его голос звучал на самых знаменитых площадках планеты — от миланского театра «Ла Скала» до нью-йоркской «Метрополитен-опера».

Вот лишь несколько фактов о нем:

Обладатель двух престижных премий «Грэмми».

Входит в Совет при Президенте РФ по культуре и искусству.

У него есть собственный международный фестиваль и фонд для помощи молодым талантам.

Он уже руководит Севастопольским театром оперы и балета.

Абдразаков — не просто певец. Он давно работает как режиссер и дирижер, поэтому отлично знает театр изнутри.

Легенда Санкт-Петербурга

Михайловский театр — это настоящая культурная жемчужина России. Его открыли еще в 1833 году по указу императора Николая I.

Театр всегда умел удивлять. Здесь классическая опера и балет соседствуют со смелыми современными постановками. Михайловский давно стал таким же символом Петербурга, как Эрмитаж или Мариинский театр.

Что ждет зрителей?

Сам Ильдар Абдразаков назвал театр «живым организмом». Сейчас команда активно формирует программу на 194-й сезон.

Для зрителей это значит одно: театр сохранит свои пышные традиции, но получит мощный импульс. Нас ждут громкие премьеры и новые яркие имена.

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