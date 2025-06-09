Новая система оплаты парковок в Петербурге: как будут меняться тарифы на стоянку в центре города

В Петербурге собираются изменить цены на платные парковки — теперь они будут зависеть от того, насколько заняты места на улице.

Идея в том, чтобы тарифы стали более гибкими и стимулировали водителей выбирать менее загруженные парковки, помогая разгрузить улицы в центре города и популярных районах.

Почему решили менять цены?

Сейчас в Петербурге фиксированная ставка — 100 рублей в час за парковку легкового автомобиля. Но городские власти заметили, что эта цена уже не работает как инструмент регулирования: люди к ней привыкли, и в часы пик улицы все равно забиты машинами. Особенно это заметно в туристический сезон, когда спрос на парковки резко растет.

Поэтому Смольный решил пересчитать тарифы так, чтобы они зависели от загрузки парковок, то есть чем меньше свободных мест, тем дороже плата за стоянку. Это должно помочь водителям выбирать менее загруженные улицы или общественный транспорт.

Как будет работать новая система?

Петербургский центр управления парковками заказал анализ, который должен разработать методику расчета новых тарифов с учетом загрузки. В работе участвует подрядчик из Липецка, который должен к середине июня представить предложения по коэффициентам и тарифам, сообщает Деловой Петербург.

Основные моменты новой системы:

Цена парковки будет умножаться на коэффициент, зависящий от того, насколько заполнена парковка. Как это будет?

Количество мест Коэффициент Менее 50% занято коэффициент 0,5 (цена ниже базовой) 50–70% коэффициент 1,0 (базовая цена) 70–85% коэффициент 1,4 (цена выше базовой) Более 85% коэффициент 1,8 (максимальная цена)

Коэффициенты будут разными для разных видов транспорта:

Вид транспорта Коэффициент Мотоциклы и двухколесные 0,5 Легковые автомобили 1,0 Грузовики, автобусы и другие крупные авто 2,0

Также планируется ввести почасовую и поминутную оплату, чтобы сделать тарифы более гибкими и справедливыми.

Анализ будет проведен в четырех центральных районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

Что это даст?

Такой подход позволит более точно регулировать спрос на парковочные места. Когда парковка почти полная, цена вырастет, и часть водителей может отказаться от нее, переключившись на общественный транспорт или поискать место в менее загруженных районах. В часы меньшей загрузки парковка будет стоить дешевле, что сделает ее более доступной.

Это поможет снизить пробки и улучшить транспортную ситуацию в центре города, где сейчас часто не хватает парковочных мест, а улицы перегружены машинами.

Как сейчас?

В 2025 году платные парковки приносят в бюджет Петербурга свыше миллиарда рублей в квартал. Зоны платной парковки действуют в четырех центральных районах, где стоимость для легковых авто составляет 100 рублей в час, для мотоциклов — 39 рублей, для грузовиков — 198 рублей.