Утратила статус, но может еще побороться: Старая Ладога станет туристическим кластером мирового уровня

Что ждет Старую Ладогу — процветание или разрушение исторического наследия под натиском туристов?

Старая Ладога — уникальное историческое место, которое впервые получило шанс стать туристическим кластером мирового уровня.

В мае 2025 года был утвержден мастер-план развития этого древнего села в Ленинградской области, предусматривающий создание российского центра гостеприимства с масштабными инвестициями свыше 30 млрд рублей на ближайшие 10 лет.

Из них до 21,5 млрд рублей выделит государство, включая 16,5 млрд на улучшение транспортной инфраструктуры.

Проект включает строительство исторического парка Олега Вещего, гостиниц, ресторанов и кафе, что должно превратить Старую Ладогу в культурный центр международного уровня и увеличить турпоток с нынешних 220 тысяч до 1,2 миллиона человек в год.

Историческая значимость и опасения за наследие

Историческая значимость Старой Ладоги трудно переоценить. Археологические исследования показывают, что это поселение старше Новгорода Великого и было столичной резиденцией Древнерусского государства в IX веке.

Однако развитие территории вызывает и опасения. Уникальные археологические слои и курганы требуют бережного отношения.

Историки, такие как Дмитрий Асташкин из Санкт-Петербургского института истории РАН, подчеркивают, что успех проекта будет зависеть не только от количества туристов и построек, но и от сохранения аутентичности и целостности исторического наследия.

«Однако успех этого проекта будет измеряться не только количеством туристов и построенных объектов, но и тем, насколько удастся сохранить для будущих поколений хрупкую и бесценную аутентичность места, где зарождалась русская государственность», — сказал историк в беседе с «Деловой Петербург».

Он призвал к проведению спасательных археологических работ и строгому контролю при строительстве, чтобы избежать необратимых повреждений культурного слоя.

Вернуть статус столицы

Доктор исторических наук Анатолий Кирпичников писал, что с приходом Рюрика на несколько лет была «столичной резиденцией образующейся Древнерусской державы».

«Однако «столичный» статус Ладоги неизбежно возвращает нас к научной и общественной дискуссии о соперничестве исторических центров за право называться «Родиной России» или «первой столицей» Древней Руси. Инвестиции такого масштаба в Ладогу, несомненно, усилят ее позиции в этом соперничестве», — отмечал историк.

Кроме того, важна продуманная система управления туристическими потоками с ограничением доступа к особо ценным объектам и созданием буферных зон. Это поможет предотвратить эрозию почв, вандализм и разрушение памятников.

Рестораны и кафе должны располагаться так, чтобы минимизировать влияние на исторический ландшафт. Главным приоритетом должно стать сохранение и музеефикация подлинных остатков, а не создание новоделов.

Ограниченный потенциал и перспективы развития

Туристический потенциал Старой Ладоги сегодня ограничен — экскурсия по крепости занимает мало времени, а инфраструктура для отдыха и питания практически отсутствует.

Туроператоры отмечают, что поездка не занимает целый день, и режим работы музея неудобен. В сравнении с другими туристическими объектами, например парком «Рускеала», спрос на Старую Ладогу невысок.

Однако реализация мастер-плана и создание узнаваемого бренда способны изменить ситуацию и привлечь значительно больше посетителей.

Парк Олега Вещего: Риски упрощенной истории

Проект исторического парка Олега Вещего вызывает определенные вопросы у историков.

Олег — полулегендарная фигура, и его связь именно со Старой Ладогой не подтверждена однозначно. Есть риск, что парк превратится в упрощенную и коммерческую интерпретацию истории, что может подменить подлинное наследие.

Эксперты считают, что лучше сосредоточиться на музеефикации реальных исторических объектов и интеграции их в единый комплекс, отражающий сложность исторических процессов IX–X веков.

Исторический шанс и ответственность за будущее

Таким образом, проект развития Старой Ладоги — это исторический шанс для возрождения первой столицы Древней Руси, который может вывести ее на новый уровень туристической привлекательности.

Однако для этого необходимы взвешенный подход, сохранение исторической аутентичности и устойчивое управление туристическими потоками.

Только так можно обеспечить гармоничное сочетание развития и сохранения уникального культурного наследия, которое Старой Ладоге досталось от древних времен.