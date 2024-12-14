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Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря нерабочим днём

14 декабря 2024 19:02
Новый год отменяется: в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили рабочим днем
Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря нерабочим днём
Ilya Moskovets/ URA.RU/ Global Look Press

Готовиться к празднику будем прямо на рабчих местах.

Государственная дума РФ отказалась включить 31 декабря в список нерабочих праздничных дней. Законопроект вызвал активные обсуждения, но изменения в календаре пока не утвердили.

Почему предлагали сделать 31 декабря выходным

Инициаторы законопроекта предложили заменить 8 января на 31 декабря в списке выходных дней, сохранив общее количество праздников неизменным. Авторы инициативы отмечают, что 31 декабря редко бывает полноценным рабочим днём: многие сотрудники берут отпуска или отгулы, чтобы подготовиться к Новому году.

Выходные в 2025 году

Министерство труда РФ уже представило график выходных на 2025 год. Россиян ждут 118 дней отдыха, включая праздники и выходные, а 247 дней останутся рабочими.

Наиболее удачные периоды для отпуска — январь, май и ноябрь, когда праздничные дни позволяют увеличить продолжительность отдыха без дополнительных затрат.

Будущее праздничного календаря

Пока 31 декабря остаётся обычным рабочим днём. Однако обсуждения о возможных изменениях продолжаются, и в будущем график выходных может стать более удобным для россиян.

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Автор:
Максакова Яна
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