Грязевые курорты России: где находятся, как добраться, и почему они так полезны для здоровья

Если вы полностью измазались грязью с ног до головы и за это вас не ругают, а только лишь хвалят, значит вы отдыхаете на грязелечебном курорте. Это называется бальнеотерапией и активно используется в российских санаториях. Конечно, простая грязь не подойдет — необходима «жижа» с богатым составом, включающим высокую концентрацию соли и полезные минералы. Рассказываем, где такую найти и как поправить свое здоровье.

Чем полезна грязь

На официальных сайтах лечебниц очень хорошо и понятно расписано, чем же так полезна грязь, и почему купаться в ней нужно хотя бы раз в год. Прежде всего грязь помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, улучшает подвижность суставов, снимает боль при ходьбе. Лечение такой жижей может быть полезным при бронхите, астме и хронической обструктивной болезни легких.

«Для женщин грязелечение может помочь при хронических воспалительных процессах и нарушениях цикла. Грязелечение способствует расслаблению и снятию стресса, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние», — пишут работники санатория «Ружанский».

Источник фото: Legion-Media

Есть и противопоказания. При онкологии лучше такие процедуры не делать. Опухоль может разрастись с еще большей скоростью. Внимательно принимать грязевые ванн нужно беременным, чтобы не навредить плоду. Так же людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и аллергиями следует сначала взять разрешение лечащего врача во избежание ухудшения состояния здоровья. Лучше с таким не шутить.

Лучшие санатории

В Краснодарском крае в поселке За Родину располагается жерло вулкана Тиздар. Вход туда всего 800 рублей с человека и можно купаться в огромной грязевой ванне, диаметром 25 метров, хоть весь день. Детей до пяти лет пустят бесплатно.

В Тверской области есть грязелечебница «Кашин», которая начала свою работу аж в 1884 году. Она находится в одноименном городе. Главная гордость — торфяная грязь. Также есть бюветы с минеральной водой.

Источник фото: Legion-Media

В Санкт-Петербурге можно побывать в санатории «Сестрорецкий курорт». Там тоже много бюветов с грязью. Добраться от северной столице можно за час на электричке. Грязь, кстати, продается там в банках. Один килограмм можно купить за 400 рублей и использовать дома.

В Новосибирской области посетите санаторий «Озеро Карачи». Номер стоит около четырех тысяч рублей в сутки, но можно приобрести и отдельные процедуры. За них вы отдадите от 150 до 800 рублей.

Источник фото: Legion-Media