Обрезка гортензии в ноябре: как правильно подготовить куст к зиме и сохранить цветение

Осенняя обрезка гортензии определяет, увидите ли вы пышные шапки в следующем сезоне. Неправильная обрезка обернется сезоном без цветов

Самое важное — определить вид куста. От этого зависит всё: и глубина срезки, и стоит ли вообще трогать секатор осенью.

Ключевое отличие — где закладываются почки

Метельчатая и древовидная гортензии формируют цветочные почки на побегах, которые вырастут весной. Осенняя стрижка для них безопасна и даже полезна: она прореживает куст, направляет питание к оставшимся веткам и снижает риск, что они обломятся под снегом.

Крупнолистная, пильчатая и дуболистная цветут на прошлогодних побегах. Если взяться за секатор осенью, вы срежете именно то, на чём должны появиться бутоны. У этих видов осенью убирают только отцветшие соцветия, а формирующую обрезку откладывают до весны или делают сразу после цветения.

Когда браться за секатор

Ориентир - опавшие листья. Пока листья держатся, куст не спит, и стрижка запустит ненужный рост. Выбирайте сухую погоду с температурой около +5...+10 C, срезам нужно дать время затянуться до морозов. Обычно это конец октября, начало ноября.

Метельчатая гортензия

В первую очередь обрежьте отцветшие метёлки, оставив 2–3 см над верхней почкой. Затем - высохшие, сломанные и растущие внутрь куста ветки. Здоровые побеги, на которых пойдут цветы, укоротите, оставляя по 3–5 пар сильных почек. Если хотите сохранить высоту куста, срезайте только верхушки.

Древовидная гортензия

Этот вид переносит стрижку легче всех. Их можно обрезать, оставив пп 20 см от земли. Куст быстро восстановится и зацветёт крупными шапками.

Финальная обработка

Срезы делают острым и продезинфицированным секатором под углом 45 градусов, чуть выше почки. Срезанные ветки убирают с участка — в них могут зимовать вредители. Приствольный круг мульчируют торфом, компостом или хвоей слоем 5–8 см, чтобы защитить корни. Для метельчатой полезно рассыпать по земле 1,5 стакана древесной золы и заделать её в почву.

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