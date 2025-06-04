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Сказка, рожденная в блокаде: как «Золушка» подарила надежду послевоенному Ленинграду

Опубликовано: 4 июня 2025 22:33
фильм Золушка
Сказка, рожденная в блокаде: как «Золушка» подарила надежду послевоенному Ленинграду
globallookpress

Янина Жеймо, Фаина Раневская и другие: секреты съемок культовой «Золушки».

В далёком 1949 году, 74 года назад, в Ленинграде состоялась премьера фильма-сказки «Золушка». Это была не просто премьера — это было нечто большее. Это была надежда, подаренная людям, пережившим блокаду и годы войны.

Фильм стал символом веры в лучшее будущее, а его цитаты — паролем «свой — чужой».

«Очень, очень вредно не ездить на бал, особенно когда ты этого заслуживаешь».

Эти слова звучали особенно актуально в трудные послевоенные годы, вселяя веру в справедливость и возможность исполнения желаний.

Ленинград, 1946 год: трудности послевоенного времени и рождение сказки

Ленинград, 46-й год. Из Невы, кранами достают затонувшие во время войны корабли, только-только снята морская блокада города. В послевоенном городе орудуют банды — грабят, отнимают карточки, с продовольствием все еще сложно. А на «Ленфильме» заседает худсовет, на повестке — отснятый материал фильма-сказки.

Мария Крыжановская, внучка писателя Евгения Шварца рассказывает в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург»:

«Ну, самое курьезное, что Золушка не любит трудиться, вместо этого она хочет на бал».

Фамилии — сплошь золотой фильмофонд: Козинцев, Эрмлер, Шапиро. Больше всех от мэтров достается Раневской:

«Самое плохое — это Раневская, играет безграмотно, это из рук вон плохая, провинциальная манера передачи».

И это при том, что эта роль одна из лучших Фаины Георгиевны. Да и зритель буквально с первого взгляда влюбился в эксцентричную, взбалмошную особу.

Янина Жеймо, Надежда Кошеверова и другие: секреты создания шедевра

Добрая застенчивая девочка с широко раскрытыми глазами — Янина Жеймо — Золушка и в жизни была такой же чистой и открытой. И ведь здесь ей почти 38 лет. Режиссер Надежда Кошеверова видела в этой роли только ее, отбивала все нападки комиссии, да и самой было обороняться от чего:

«Что касается оператора, мне очень понравились два последних крупных плана Яни и не понравились первые полукрупные, в которых слишком засвечено лицо, что ее старит».

Народная артистка Татьяна Пилецкая — единственный свидетель и участник тех съемок. В цветной версии фильма, а его, как известно, раскрасили, у нее розовое платье, на самом деле оно было голубым.

Вера в чудо: как сказка помогла пережить трудности после войны

Счастье, что в далеком 46-м году худсовет, на котором решалась судьба Золушки, все-таки вынес положительный вердикт. И теперь эти замечания, что король слишком инфантильный, а главная героиня, видите ли, хочет на бал, вместо того чтобы работать, вызывают улыбку.

В 46-м году Золушку ставят и в Мариинском театре. Оказалось, что эта незатейливая сказка про то, что труд вознаграждается, что можно найти своего принца, оказалась самой нужной в тот момент. Габриэлла Комлева, народная артистка СССР, балетмейстер:

«Очевидно, что люди выжили, потому что они верили в чудо. А сегодня тоже надо верить в чудо».

К слову, из двух хрустальных туфелек Янины Жеймо поистине сказочного 31-го размера, сохранилась только одна.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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