Особняк, где танцевала Наташа Ростова, станет отелем: что ждет знаменитый дом на Английской набережной

В Петербурге начинается большая стройка с историческим уклоном.

Знаменитый особняк Воронцова-Дашкова на Английской набережной, 10, превратят в пятизвездочный отель.

Этот особняк — не просто красивое здание. Это настоящий портал в прошлое. В разное время здесь жили графы Нарышкины и герои войны 1812 года. Сюда «на огонек» заглядывали Пушкин, Лермонтов и Тютчев.

Но самая интересная легенда связана с литературой. Считается, что именно в этих залах Лев Толстой нашел прообраз первого бала Наташи Ростовой.

Если это так, то скоро каждый желающий сможет пожить в декорациях великого романа.

Отель вместо пыльных комнат

Долгое время здание нуждалось в серьезном обновлении. Теперь за дело взялся бизнес. Особняк отреставрируют и приспособят под современный отель.

Главная фишка проекта — это не просто ремонт, а сохранение «души» дома. За работами будет строго следить КГИОП (комитет по охране памятников).

Это значит, что сносить стены ради лишних номеров никто не позволит. Отель будет камерным — скорее всего, это будет формат бутик-отеля, где каждый номер уникален.

Что внутри?

Реставраторы обещают восстановить всё самое ценное:

Огромные потолки. Высота некоторых залов достигает восьми метров.

Высота некоторых залов достигает восьми метров. Лепнину и мрамор. Колонны, камины и резные двери приведут в идеальный вид.

Колонны, камины и резные двери приведут в идеальный вид. Старинные зеркала. В них когда-то смотрелись дамы в пышных платьях, а скоро увидят себя туристы.

В них когда-то смотрелись дамы в пышных платьях, а скоро увидят себя туристы. Парадную лестницу. Она останется главным украшением дома.

Восстановить такой огромный памятник архитектуры только за счет бюджета сложно. Инвестиции бизнеса помогают спасти здание от разрушения.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Спас на Крови готовится к финалу большой реставрации.