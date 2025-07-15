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Финский рай за 4 миллиона: петербуржцы думают, стоит ли покупать остров, чтобы потом не пожалеть

Опубликовано: 15 июля 2025 15:31
остров
Финский рай за 4 миллиона: петербуржцы думают, стоит ли покупать остров, чтобы потом не пожалеть
globallookpress/ Nikolay Voskresenskii

Там есть собственный пляж, коттеджи, сауна и один небольшой подвох.

В Финляндии продают остров по цене квартиры в Мурино.

Как пишет NEWS.ru, всего за 4 миллиона рублей можно приобрести два гектара земли с парой коттеджей, сауной, сараем, летней кухней и пристанью.

Заманчивое предложение?

Это предложение выглядит привлекательно на фоне цен на недвижимость в Петербурге, где за аналогичную сумму можно приобрести лишь скромную квартиру где-нибудь на окраине.

А в чем подвох?

Петербуржцы задаются вопросом: а в чем же подвох? Невероятно привлекательная цена вызывает недоверие.

До “Пятерочки” далеко: проблемы и риски

Многие отмечают, что предложение заманчивое, вот только до “Пятерочки” далеко.

«В Саратове среди леса бесплатно жить можно», — иронизирует один из комментаторов.

Подтопления: фактор риска

Другие обращают внимание на возможные риски, связанные с покупкой острова.

«Уровень море поднялся и нет твоего острова», — предупреждают пользователи.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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