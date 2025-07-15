Финский рай за 4 миллиона: петербуржцы думают, стоит ли покупать остров, чтобы потом не пожалеть

В Финляндии продают остров по цене квартиры в Мурино.
Как пишет NEWS.ru, всего за 4 миллиона рублей можно приобрести два гектара земли с парой коттеджей, сауной, сараем, летней кухней и пристанью.
Заманчивое предложение?
Это предложение выглядит привлекательно на фоне цен на недвижимость в Петербурге, где за аналогичную сумму можно приобрести лишь скромную квартиру где-нибудь на окраине.
А в чем подвох?
Петербуржцы задаются вопросом: а в чем же подвох? Невероятно привлекательная цена вызывает недоверие.
До “Пятерочки” далеко: проблемы и риски
Многие отмечают, что предложение заманчивое, вот только до “Пятерочки” далеко.
«В Саратове среди леса бесплатно жить можно», — иронизирует один из комментаторов.
Подтопления: фактор риска
Другие обращают внимание на возможные риски, связанные с покупкой острова.
«Уровень море поднялся и нет твоего острова», — предупреждают пользователи.