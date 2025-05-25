«Братья Карамазовы» и аренда за 800 тысяч: самая дорогая квартира в «литературном» Петербурге и чем она примечательна

Как найти квартиру рядом с музеем нобелевского лауреата и другие «литературные» адреса Петербурга?

Ко Дню славянской письменности и Дню филолога сервис по аренде провел исследование, чтобы выяснить, сколько стоит долгосрочная аренда жилья в Петербурге рядом с местами, связанными с известными русскими писателями и поэтами. Какие цены и где можно найти доступное жилье?

Наиболее бюджетная квартира: недалеко от Достоевского и Довлатова

Как пишет 78.ru, наиболее бюджетную квартиру для долгосрочной аренды среди «литературных» локаций можно найти недалеко от дома Ф.М. Достоевского на Кузнечном переулке и здания, где располагалась коммунальная квартира С.Д. Довлатова на улице Рубинштейна.

Снять жилье в 10–15 минутах пешком от этих памятных мест можно начиная от 39 тыс. рублей за однушку площадью 38 кв. метров..

В то же время, в пешей доступности от места, где создавались «Братья Карамазовы», распложена самая дорогая квартира площадью 530 кв. метров — за 800 тыс. рублей.

Двухуровневая студия на улице Декабристов: жилье рядом с Блоком

Чуть дороже, от 40 тыс. рублей, просят за двухуровневую студию площадью 20 кв. метров на улице Декабристов, где поэт А.С. Блок дважды жил в разные периоды своей жизни и создал несколько циклов стихов, включая поэму «Двенадцать».

Квартира рядом с домом Бродского: краткосрочная аренда

Еще одна «писательская» квартира связана с именем И.А. Бродского. Место, где жил нобелевский лауреат, находится на ул. Короленко, 14 (Дом Мурузи). Там он проживал до 1972 года.

В 10–15 минутах от Дома Мурузи квартиры можно арендовать студию площадью 36 кв. метров стоимостью от 50 тыс. рублей.

Квартира рядом с домом Набокова: от 55 тысяч рублей

В доме № 47 на улице Большая Морская в 1899 году родился и до 1917 года жил Владимир Набоков. Здесь находится единственный в России и в мире музей писателя. В 10–15 минутах пешком от его дома можно снять квартиру начиная от 55 тыс. рублей за студию площадью 30 кв. метров.

Также можно арендовать жилье на долгосрочный период по цене от 100 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру площадью 58 кв. метров рядом с двумя литературными местами: последней квартирой А.С. Пушкина и Писательским домом на набережной канала Грибоедова, где жили М.М. Зощенко и Е.Л. Шварц.