Кто по новым правилам должен проехать первым на съезде с кольца - золотая или красная машина?

До поворота остается пара метров, а справа маячит чужая машина, и ее хозяин будто и не думает сбавлять ход.

Кажется, вас намеренно не выпускают с круга. Хотя по логике уступить должен именно тот, кто собирается пересечь вашу траекторию. Неразбериха объяснима: требования к проезду таких развязок за последние годы неоднократно переписывали. Так как же вести себя в подобный момент.

Близость к выезду ничего не дает

Сам факт, что вы подъехали к нужному месту, преимущества не создает. Пока сосед справа катит в своей полосе, вам остается ждать и пропускать его. Заблаговременно мигающий поворотник дела не меняет: окружающие сигнал видят, но расступаться перед вами не обязаны.

Готовьтесь к перестроению заранее

Из внутренней полосы золотистой машине сначала нужно переместиться во внешнюю. Пока этот маневр не закончен, следите за траекторией соседей — мешать им нельзя. Резкий поворот прямо перед ними заставит кого-то ударить по тормозам. Поэтому смещайтесь чуть раньше, пока есть запас времени выбрать окно в потоке: у самого съезда водитель нервничает, боится проскочить и хуже оценивает чужую скорость. Если окно так и не появилось, а дальше ехать разрешено, сделайте лишний виток и вернитесь к нужному месту.

Читайте указатели и разметку

На знакомой вам развязке вы примерно помните, где встать для поворота. На новой местности привычка подводит: правый ряд иногда сворачивает на первую дорогу, хотя вам нужна следующая. Разглядывайте знаки и стрелы на покрытии еще до въезда. Встречается и вариант, когда к выезду ведут два ряда: тогда машины поворачивают параллельно, каждая на своей полосе, и пересекать чужую не приходится. Но на другой развязке такого разрешения может не быть.

Фото: Сгенерировано ИИ