«Атомный взрыв» и танец Светличной: как культовые советские комедии смогли пройти цензуру

В 1960-х годах в советском кино случилась настоящая оттепель. Появились талантливые режиссеры, сценаристы и актеры, которые создавали шедевры. Ими мы восхищаемся до сих пор.
Но вместе с этим началась и жесткая цензура. Многие отличные фильмы просто не допускали к просмотру — их складывали на полку, и они годами пылились в архивах.
Однако у советской системы стоял человек, который любил кино и разбирался в нем — это Леонид Ильич Брежнев.
«Кавказская пленница»
Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» сразу не понравился цензорам. Им показалось, что там слишком много аморальных шуток и даже антисоветских намеков.
Особый раздражитель в связи с заявлением о краже невесты — по мнению комиссии, в советское время это просто было невозможно.
Но фильм попал к Брежневу. Он долго смеялся во время просмотра, а после звонка в Госкино дал картине зеленый свет.
Так «Кавказская пленница» стала одной из самых любимых советских комедий и собрала более 80 миллионов зрителей, пишет Кинопоиск.
«Бриллиантовая рука»
Через пару лет Гайдай представил новую комедию — «Бриллиантовая рука».
Цензоры были напуганы откровенными сценами, особенно танцем героини Светланы Светличной, и «атомный взрыв» в конце.
Переключив внимание на «атомный взрыв», члены комиссии заставили Гайдая вырезать танец из картины, пишет Культурология.
Однако Брежнев подошел к председателю Госкино и удивленно спросил: «Куда делили эту прекрасную женщину?» Танец тут же вернулся.
«Джентльмены удачи»: от блатного жаргона к благоприятной любви к зрителям
Фильм Александра Серого «Джентльмены удачи» вызвал возмущение цензоров из-за тюремного сленга и «блатной романтики».
Но Брежнев посмотрел картину с зятем, полковником МВД, и посчитал ее безвредной, даже забавной, пишет Рамблер.