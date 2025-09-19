«Атомный взрыв» и танец Светличной: как культовые советские комедии смогли пройти цензуру

Брежнев поддержал многие фильмы, и они получили шанс дойти до зрителя и стать классикой.

В 1960-х годах в советском кино случилась настоящая оттепель. Появились талантливые режиссеры, сценаристы и актеры, которые создавали шедевры. Ими мы восхищаемся до сих пор.

Но вместе с этим началась и жесткая цензура. Многие отличные фильмы просто не допускали к просмотру — их складывали на полку, и они годами пылились в архивах.

Однако у советской системы стоял человек, который любил кино и разбирался в нем — это Леонид Ильич Брежнев.

«Кавказская пленница»

Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» сразу не понравился цензорам. Им показалось, что там слишком много аморальных шуток и даже антисоветских намеков.

Особый раздражитель в связи с заявлением о краже невесты — по мнению комиссии, в советское время это просто было невозможно.

Но фильм попал к Брежневу. Он долго смеялся во время просмотра, а после звонка в Госкино дал картине зеленый свет.

Так «Кавказская пленница» стала одной из самых любимых советских комедий и собрала более 80 миллионов зрителей, пишет Кинопоиск.

«Бриллиантовая рука»

Через пару лет Гайдай представил новую комедию — «Бриллиантовая рука».

Цензоры были напуганы откровенными сценами, особенно танцем героини Светланы Светличной, и «атомный взрыв» в конце.

Переключив внимание на «атомный взрыв», члены комиссии заставили Гайдая вырезать танец из картины, пишет Культурология.

Однако Брежнев подошел к председателю Госкино и удивленно спросил: «Куда делили эту прекрасную женщину?» Танец тут же вернулся.

«Джентльмены удачи»: от блатного жаргона к благоприятной любви к зрителям

Фильм Александра Серого «Джентльмены удачи» вызвал возмущение цензоров из-за тюремного сленга и «блатной романтики».