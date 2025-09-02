Бугры глазами туриста: где искать Ньютона, сквер влюбленных и вкусную еду под Петербургом

Как наука и любовь объединились в новых Буграх.

В Ленинградской области появился новый город — Бугры, стремительно развивающийся и предлагающий неожиданные достопримечательности.

Новый город, новые символы

Как пишет блогер Олег Еверзов, Бугры, получившие статус города в прошлом году, быстро обрастают новыми местами притяжения.

В частности, возле ЖК “Энфилд” на аллее Исаака Ньютона в 2023 году появилась интерактивная скульптура ученого, установленная у школы с целью привлечь внимание молодого поколения к науке.

С помощью технологий, любой человек, весом, примерно, от 40 кг может легко поднять 700-килограммовую скульптуру. Справляются даже дети.

Памятник был установлен при поддержке “Арсенал-Н” Виктора Лаптева. Авторы проекта: В.Я. Муханов, И.С. Зубарев. При участии М.М. Савиных.

Любовь и память

Помимо памятника, стоит посетить сквер влюбленных — место, идеально подходящее для молодоженов и влюбленных пар.

Здесь есть дерево для замков и необычный фонарь, защищающий от дождя.

Недалеко расположен воинский мемориал в память о 472-м Краснознаменном отдельном радиодивизионе, выполнявшем боевые задачи в годы блокады Ленинграда.

Как пишет Di_travel, также в Бургах можно найти красивое ромашковое поле и красивую природу.

В Буграх также расположена старинная церковь конца XIX века, которая теперь служит не только религиозным, но и культурным центром региона.

Как добраться и где поесть

Бугры удобно расположены недалеко от станции метро Девяткино. Автобусы 667 (до ЖК “Энфилд”) и 665 доставят к месту назначения.

Стоит отметить, что в Буграх представлено множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек.