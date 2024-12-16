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От дома с Горшком до «Камчатки»: в этих местах Петербурга рок все еще жив

16 декабря 2024 11:31
От дома с Горшком до «Камчатки»: в этих местах Петербурга рок все еще жив
От дома с Горшком до «Камчатки»: в этих местах Петербурга рок все еще жив
Фото Городовой.ру

Панки, хой!

Санкт-Петербург — город, где каждый уголок пропитан историей, особенно рок-культурой. Для любителей русского рока здесь найдется множество знаковых мест. Рассказываем о самых атмосферных локациях, где творили легенды и создавалась уникальная музыкальная среда.

Котельная «Камчатка»

  • Адрес: ул. Блохина, 15
  • Почему стоит посетить: Это культовое место, где Виктор Цой работал кочегаром. Сегодня здесь музей и музыкальный клуб, полный артефактов, связанных с историей группы «Кино». Атмосферный двор котельной украшен граффити, а по вечерам здесь звучит музыка.

«Пушкинская-10» и улица Джона Леннона

  • Адрес: Лиговская ул., 53
  • Почему стоит посетить: Арт-центр объединяет музеи, галереи и клубы. А дворик «улицы Джона Леннона» — настоящий памятник битломании. Здесь можно увидеть граффити, барельефы The Beatles и обложки культовых альбомов.

Клуб «Грибоедов»

  • Адрес: Воронежская ул., 2а
  • Почему стоит посетить: Клуб, расположившийся в бывшем бомбоубежище, с 1996 года принимает легендарных артистов и проводит разнообразные культурные мероприятия. А еще здесь есть вторая площадка — «Грибоедов Hill», где проходят джазовые вечера.

Магазин Castle Rock

  • Адрес: Лиговский пр., 47
  • Почему стоит посетить: Старейший рок-магазин России, где можно найти атрибутику, музыкальные диски и инструменты. Дворик перед входом украшен муралами, посвященными известным музыкантам вроде Горшка, что делает это место идеальным для фанатов рока.

Эльфийский садик (Дмитровский сквер)

  • Адрес: Стремянная ул., 9
  • Почему стоит посетить: Когда-то здесь собирались Виктор Цой, Александр Башлачёв и другие культовые фигуры. Сегодня в садике стоит «Эльфийский столб» с указателями на знаковые для ленинградского рока места.

Петербург — это не только архитектурные шедевры, но и культурный магнит для поклонников рока. Эти локации подарят незабываемые эмоции и помогут окунуться в атмосферу эпохи, которая продолжает вдохновлять.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургМузей
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