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От картин до инсталляций: почему «Эрарта» — лучший музей современного искусства в России

Опубликовано: 24 мая 2025 17:31
Музей Эрарта
От картин до инсталляций: почему «Эрарта» — лучший музей современного искусства в России
globallookpress/ Photoagency Interpress

Именно там можно погрузиться в необычное пространство.

Музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге — это не просто музей, а настоящее арт-пространство, где можно погрузиться в мир современного творчества. Если вы привыкли к классике, то самое время открыть доя себя что-то новое.

Что такое «Эрарта»?

«Эрарта» расположен на Васильевском острове. Его название — это игра слов «era» (эра) и «arta» (искусство), то есть «время искусства». Он открылся в 2010 году и с тех пор стал одним из самых популярных и посещаемых культурных центров Петербурга.

В коллекции — более 2800 работ более 300 российских художников, которые работали в прошлом веке и продолжают это делать в наше время. Огромная коллекция занимает несколько этажей и включает живопись, графику, скульптуру, объекты и инсталляции.

Тотальные инсталляции U-Space

Особое место занимают тотальные инсталляции U-Space — это отдельные комнаты с уникальной атмосферой, где можно буквально погрузиться в художественное пространство на 10 минут. Каждая инсталляция — это маленький спектакль для глаз и души. Например, «Детство» — идеальна для семейного посещения, «Загрузка» заставляет задуматься о границах и свободе, а «Вишневый сад» — место для расслабления и красивых фото.

Кафе и магазины

После прогулки по залам можно зайти в кафе и рестобар, где подают вкусные авторские блюда, десерты и коктейли. На первом этаже работают магазины — где можно купить сувениры, дизайнерские вещи, книги и даже оригинальные работы художников, чтобы забрать частичку музея домой, сообщает сайт Фиеста.

Билет действует целый год, что позволяет возвращаться и продолжать наслаждаться современным искусством, ведь одного дня явно не хватит. Музей признан одним из лучших в России и входит в списки обязательных к посещению достопримечательностей Петербурга.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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