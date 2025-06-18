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«Могут воспалиться и вплоть до пневмонии»: что грозит здоровью петербуржца, надышавшегося пылью при чистке пылесоса

Опубликовано: 18 июня 2025 18:31
уборка дома, пылевая атака
«Могут воспалиться и вплоть до пневмонии»: что грозит здоровью петербуржца, надышавшегося пылью при чистке пылесоса
globallookpress/ Bulkin Sergey

Насколько опасна пыль для здоровья и почему петербуржца после уборки экстренно госпитализировали?

20-летнего парня из Петербурга экстренно госпитализировали после первой самостоятельной уборки в комнате — парень пытался почистить пылесос, надышался пылью, чуть не задохнулся и потерял сознание. Чем грозит это здоровью подростка?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила терапевт Юлия Маршинцева.

Реальная история: Травмирование слизистой и кровь из носа

Терапевт подтвердила, что угодить в реанимацию после чистки пылесоса вполне возможно. В пылевом мешке могла быть не только мелкодисперсная пыль, но и крупные частицы.

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог
«Если лицо было рядом, то, конечно, он вдохнул прилично. И это могло травмировать слизистую. В носу как раз капилляры достаточно близко расположены, поэтому это могла произойти травматизация. И оттуда пошла кровь, но это именно из носового хода», — пояснила Юлия Маршинцева.

Риск пневмонии: Крупные частицы в бронхах могут вызвать воспаление

Риски получить пневмонию в таком случае приравниваются 100%.

«То есть, естественно, он вдохнул, в крупные бронхи это все попало. Но он мог не все это выкашлить, и если частицы остались в бронхах, то они, конечно, могут воспалиться и вплоть до пневмонии», — отметила Юлия Маршинцева.

Рекомендации врача: Госпитализация и бронхоскопия

Что нужно делать, если после чистки пылесоса начался кашель и пошла из носа кровь? Ответ однозначный: звонить в скорую.

«В идеале, конечно, здесь надо госпитализировать, посмотреть, сделать бронхоскопию и посмотреть, что там. На самом деле при бронхоскопии орошаются бронхи, и даже если что-то там осталось, то это все можно промыть. Поэтому без врачей не обойтись», — посоветовала врач.

Почему опасно вдыхать пыль из пылесоса

  • Состав пыли: В пыли содержится огромное количество микроорганизмов, аллергенов, плесени, бактерий, шерсти животных, клещей и других вредных веществ.
  • Травмирование слизистой: Крупные частицы пыли могут повредить слизистую оболочку носа и горла, вызвав кровотечение и воспаление.
  • Аллергические реакции: Вдыхание пыли может спровоцировать аллергическую реакцию, такую как отек Квинке или бронхоспазм.
  • Инфекции: Бактерии и вирусы, содержащиеся в пыли, могут вызвать инфекционные заболевания дыхательных путей.
  • Воспаление легких: Частицы пыли, попавшие в легкие, могут вызвать воспаление и развитие пневмонии.

Как безопасно чистить пылесос

Мера безопасности Описание
Использование маски или респиратора Защита органов дыхания от попадания пыли при чистке мешка или фильтра пылесоса.
Проведение чистки на улице или в проветриваемом помещении Снижение концентрации пыли в воздухе и уменьшение риска вдыхания вредных частиц.
Использование перчаток Предотвращение контакта кожи рук с пылью и загрязнениями, а также защита от возможных аллергенов.
Осторожное обращение с мешком для сбора пыли Аккуратное открытие мешка или контейнера для предотвращения распыления пыли.
Мытье рук после чистки Удаление остатков пыли и загрязнений с кожи, соблюдение личной гигиены.
Отключение пылесоса от электросети перед чисткой Исключение риска поражения электрическим током при обслуживании устройства

Этот случай — серьезный повод задуматься о том, насколько важно соблюдать меры предосторожности при уборке дома.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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