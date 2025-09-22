Городовой / Город / «Риск получить по голове кирпичом»: как охраняют культурное наследие Ленобласти в Анташах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Риск получить по голове кирпичом»: как охраняют культурное наследие Ленобласти в Анташах

Опубликовано: 22 сентября 2025 09:00
Усадьба Анташи
«Риск получить по голове кирпичом»: как охраняют культурное наследие Ленобласти в Анташах
Городовой ру

Это место не пользуется популярностью у туристов, а зря.

В Ленинградской области, недалеко от федеральной трассы “Нарва”, скрываются руины усадьбы Анташи.

Этот когда-то величественный баронский дом, построенный на рубеже XIX-XX веков, сегодня представляет собой живописное, но печальное зрелище, окруженное природой и сельским хозяйством.

Забытая история и живописные окрестности

Усадьба Анташи, расположенная в труднопроходимых зарослях на берегу живописного пруда, где активно ловят рыбу, хранит множество тайн.

Чуть поодаль слышится “нестройное мычание” животноводческого хозяйства, а рядом с руинами “выбегают на самовыгул лошади”, что добавляет месту атмосферности.

Как пишет komandirovka.ru, деревня Анташи, впервые упомянутая в 1500 году как Онтоша, пережила смену множества хозяев.

Историки связывают имение с баронскими родами Корфов, Врангелей и Веймарнов.

В XIX веке поместьем владел барон Николай Васильевич Медем, профессор Императорской военной академии. Последним владельцем, по всей видимости, был И.И. Пинкс.

По крайне мере, так указано в документации комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Интересно, что до революции деревня делилась на “Анташи русские” и “Анташи чухонские”, где жили финские крестьяне.

От целого дома к унылым руинам

Судя по фотографиям конца 1980-х годов, усадебный дом уже тогда был заброшен, о чем свидетельствовало отсутствие стекол в окнах.

Однако само здание, по всей видимости, было целым — крыша и стены были на месте.

“Видимо, уже в постсоветское время брошенный барский дом растащили на стройматериалы, превратив красивую постройку в унылые руины”, — констатирует автор канала "Путешествия по городам и весям".

Объект культурного наследия под открытым небом

В 2022 году остатки усадьбы Анташи были признаны объектом культурного наследия регионального значения.

Однако, несмотря на этот статус, здание “не то, что не законсервировано, в него спокойно можно попасть, рискуя получить по голове кирпичом или балкой”.

От баронской усадьбы сохранился полуразрушенный дом, построенный в характерном прибалтийском стиле — из валунов, скрепленных гашеной известью, с узором из черных камней.

На территории также видны несколько уцелевших хозяйственных построек и остатки парка.

И все-таки, место само по себе прекрасно и его стоит увидеть своими глазами.

"Отделка валунами очень красиво смотрится. Жаль, если совсем будет все утрачено", — пишут петербуржцы.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».