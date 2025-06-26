От критики к славе: скандальная выпускница из Санкт-Петербурга представила свой наряд на вручение аттестатов

Школьница, которую осудили за откровенный наряд на последнем звонке, поразила новым образом на выпускном.

Последний звонок, который запомнился всем

В мае 2025 года выпускница школы Виктория из Калининского района Санкт-Петербурга появилась на последнем звонке в коротком розовом платье с глубоким декольте.

Этот образ мгновенно привлек внимание и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Одни критиковали наряд, считая его слишком откровенным и неподходящим для школьного мероприятия, другие же поддерживали девушку, считая, что каждый имеет право выражать свою индивидуальность.

Реакция школы и родителей

Администрация школы сделала замечание Виктории и ее родителям, однако семья поддержала девушку, заявив, что в платье нет ничего неприличного, и оно вполне соответствует духу праздника.

Популярность и медийный успех

Видео с Викторией в ее ярком платье быстро набрали миллионы просмотров — суммарно более 30 миллионов. Количество ее подписчиков в соцсетях выросло до более 41 тысячи человек всего за несколько недель.

Девушка активно использует внимание публики, выкладывая новые ролики, рекламируя бренды одежды и не стесняется подшучивать над сложившейся ситуацией.

Новый образ на вручении аттестата

На выпускной Виктория выбрала более сдержанный образ — черный костюм с открытыми плечами и декольте. Он выглядел скромнее, чем розовое платье на последнем звонке.

Планы на будущее

Виктория рассказала, что сдала ЕГЭ с общим средним баллом около 50, что для многих может показаться скромным результатом. Однако семья поддержала ее, не сравнивая с другими, и это дало девушке силы двигаться дальше, сообщает КП-Петербург.

Она планирует поступать на психолога, увлекается спортом и не боится идти своим путем, несмотря на критику в интернете.

Отношение Виктории к критике

Девушка призналась, что не жалеет о выборе платья и благодарна всем, кто ее поддержал. Она отметила, что получила много комплиментов от учителей и не обращает внимания на негативные комментарии в соцсетях.

Виктория уверена, что главное — оставаться собой и идти вперёд по своей жизненной и карьерной лестнице.

Многие в сети все-таки поддержали девушку и даже запустили новый тренд, где показывали свои наряды на выпускном, которые были не менее откровенными.

Они отметили, что платье Виктории — это еще цветочки, как говорится. Некоторые выпускницы позволяют более откровенные наряды, а петербургская школьница вышла из ситуации с выгодой для себя.