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От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург обителью пороков

20 декабря 2024 13:32
От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург гобителью пороков
От любви до ненависти один шаг: почему Лев Толстой считал Петербург обителью пороков
Фото Городовой.ру

Быстро передумал перебираться на ПМЖ.

«Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я намерен остаться навеки», — писал Лев Толстой другу из столицы. Однако спустя годы его отношение к городу переменилось: «Бог знает, что я наделал! Поехал без всякой причины в Петербург, ничего так путного не сделал...»

Толстой переехал в Петербург в 21 год — возрасте амбиций, но ещё не набравшегося опыта. Без серьёзных сбережений и чёткого плана, он оказался в круговороте столичной жизни, где царили соблазны и социальные игры. Молодой писатель быстро столкнулся с реальностью: Петербург не спешил открывать ему двери, а столичные нравы, блеск и лоск высшего света казались лишь маской, скрывающей фальшь и пустоту.

Почему Толстой любил Петербург

Поначалу Петербург казался Льву Николаевичу магическим местом, символом культуры и новых возможностей. Здесь он встретил людей, чьи умы и идеи вдохновляли его. Петербург, с его архитектурой, театрами, балами, олицетворял центр интеллекта и искусства, тот мир, в который Толстой стремился войти.

Блеск Невского проспекта, строгие линии Дворцовой площади, шумные литературные салоны — всё это привлекало молодого писателя. Город казался ему местом, где рождаются большие мечты и происходят судьбоносные встречи.

Почему Толстой ненавидел Петербург

Однако блеск Петербурга быстро померк в глазах Толстого. Он видел в нём город искушений и ложных идеалов. Для него столица стала символом душевного разлада: фальшь аристократических салонов, жажда власти, неискренность — всё это олицетворяло всё, что Толстой позже стал отрицать.

В своих дневниках и письмах он не раз называл Петербург «искусственным городом». Здесь царил культ роскоши и славы, но не было того, что Толстой считал важным — подлинной человечности. После череды неудач и разочарований Петербург в его творчестве стал местом, которое губит души: светская жизнь, столь блестящая снаружи, разъедала героев изнутри.

Петербург в творчестве Толстого

Образ Петербурга отражается и в произведениях Толстого. В романе «Анна Каренина» столица становится символом разрушительной страсти и социальной изоляции. А в «Войне и мире» Петербург — это сцена для интриг и самоуничтожения героев.

Для Толстого Петербург был местом, где он столкнулся с искушениями и утратил иллюзии. Город, который вдохновлял своей мощью, стал символом того, от чего он стремился избавиться: амбиций, зависти, духовной пустоты.

Наследие города

Несмотря на разочарование, Петербург оставил неизгладимый след в жизни и творчестве Толстого. Он стал для писателя важной вехой, опытом, который помог ему понять, что действительно важно. И хотя Толстой покинул Петербург, город навсегда остался в его душе — как место, которое одновременно манило и отталкивало.

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Автор:
Игорь Мустафин
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